Взрывная эпидемия: врач предупредил о коллапсе из-за COVID-19 и назвал сроки

В Украине резкий всплеск госпитализаций с коронавирусом / facebook.com/moz.ukr

В Украине стремительно распространяется новый штамм коронавируса, шансы заболеть есть у всех, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Если раньше еще были шансы, что кто-то не заразится, то сейчас практически почти все заражаются. Поэтому мы и не могли спрогнозировать. Оно подорвало, такое впечатление, что произошел взрыв бомбы", - рассказал он ТСН.

По словам медика, Украина сейчас на грани того, что все области окажутся в "красной" зоне эпидемической опасности, а коек в медучреждениях может просто не хватить на всех больных.

"Сейчас вся страна горит: и Юг и Север, Запад, Восток и Центр. Единственное, что у нас информационно получилось, что есть часть областей, которые уже в "красной" зоне официально, а часть будто еще оттягивает этот момент на неделю-две за счет увеличения кроватного фонда. Сейчас закончатся кровати и все автоматически, попадут в классическую "красную" зону", — говорит врач.

По словам врача Тараса Жиравецкого, в Украине болеет значительно большее количество людей, чем это демонстрирует статистика, а из-за нехватки мест в больницах, в регионах придется разворачивать мобильные госпитали.

Реклама

"Я думаю, что он (медицинский коллапс – Ред.) точечно скоро начнется. Может быть серьезная проблема, как мы видим и в Одессе и в Харькове, то есть в больших городах. Маленькие города, наверное, все-таки будут как-то там перебиваться. Во Львове часть городских больниц перепрофилирована на COVID-19, но их – мало", - сказал врач.

Читайте такжеCOVID-вакцинация не поможет: украинцам назвали сроки резкого ухудшения ситуации

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 17 430 человек, из них - 1108 детей и 178 медработников. При этом в больницы госпитализированы 5663 человека.

Как сообщили в Минздраве, за сутки 30 октября, в Украине умерли 336 человек. В то же время выздоровели 5269 человек.