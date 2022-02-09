Взяла кредит, чтобы помочь парню: на Днепропетровщине исчезла 20-летняя девушка

Девушка взяла кредит для парня, но тот ее бросил / Коллаж

В Днепропетровской области исчезла 20-летняя девушка. Позже ее нашли дальнобойщики на обочине дороги. Оказалось, что местная жительница пыталась совершить суицид.

Исходя из информации в социальных сетях, на крайние меры девушка могла пойти из-за отношений с возлюбленным. Она якобы взяла кредит, чтобы ему помочь. Но впоследствии пара рассталась, а кредитный долг пришлось погашать одной девушке.

"Из-за этого девушка напилась таблеток. А когда ей стало плохо, скорее всего, скатилась с дороги и очутилась в кювете. В настоящее время девушка находится в больнице. Ее жизни ничего не угрожает. Мама девушки благодарна всем, кто занимался поисками и спас ее дочь. Она призывает молодежь чаще делиться своими проблемами с родными", - рассказали пользователи соцсетей.

Читайте такжеВ Ужгороде пропавшую 36-летнюю женщину нашли убитой с пакетом на головеНапомним, недавно в Днепре нашли исчезнувшую заробитчанку, которая пропала по дороге из Польши. Женщина рассказала, что ее удерживали несколько дней, а также отобрали телефон и все заработанные деньги.

Также ранее в Польше по дороге на работу убили и ограбили украинскую заробитчанку из Бердичева. С женщиной зверски расправился неизвестный мужчина, которого сейчас разыскивает полиция.

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