'Я на работе': супруга оккупанта удивила реакцией на его звонок из плена

Жена отказалась общаться с пленным россиянином / скрин видео

Оккупант РФ, который в Украине попал в плен, вынужден был уговаривать свою жену пообщаться с ним по телефону. Отвечая на звонок мужчины, россиянка предложила позвонить ей после 21:00 - видео этого случая выложила в Instagram телеведущая Олеся Бацман.

На видео журналист набрал женщину и поведал, что ее супруг сейчас пребывает в плену, но находится с ним рядом и может с ней пообщаться.

Однако, женщину новость о пленении мужчины не удивила.

"Желаю ли я поговорить? Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера. Я на работе", - сказала она.

После этого Золкин ей сказал: "У нас не будет случая перезвонить. Мы будем несколько заняты в 9 вечера. Поэтому, если желаете, можете сейчас поговорить. Разговор записывается и будет обнародован".

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После этого в разговор включился оккупант, которого удивил ответ жены.

Она спросила у мужа, в какой области он находится, а также сообщила, что все родные знают о том, что он в плену. Однако, такая новость их не расстроила, если для женщины работа оказалась важнее разговора с мужем.

Теракт оккупантов в Еленовке

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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