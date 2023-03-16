"Я никого в живых не оставлю": оккупант рассказал, как на видео снимал убийство безоружных бойцов ВСУ

Российский оккупант пригрозил, что будет убивать всех украинцев, даже детей.

Российский оккупант рассказал, как расстрелял безоружного военного и снял видео / Минобороны РФ

Российский оккупант лично признался, что он расстреливал украинских военных после того, как те после попадания в плен сдавали им оружие. Об этом он рассказал по телефону своей подруге. Видео разговора уже разлетелось в Сети.

Россиянин даже снимал все на видео.

"Я на прицеле их держал. Они нам оружие отдали, а я в упор их расстрелял. И на видео, что я их расстреливаю в упор", - сказал оккупант.

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Женщина наругала оккупанта и сказала, чтобы он "вел себя хорошо". На что тот ответил, что ему все равно на украинцев и он будет убивать всех поголовно.

"Я никого, ни детей, никого в живых оставлять не буду. Мне все равно на них", - ответил военный РФ.

Российский оккупант рассказал, как расстрелял безоружного военного и снял видео / скриншот из видео

Расстрел украинского военнопленного

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

Следует отметить, что у украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

На это видео отреагировали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что это военное преступление, которое российские пропагандисты будут пытаться "отбелить".

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен - еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", - написал Андрей Ермак.

Мама погибшего военного Прасковья вспомнила, как сын обещал, что никогда не сдастся в плен. Именно это он сказал 29 декабря 2022 года. Тогда женщина в последний раз услышала голос своего сына.

Уже 30 декабря около 12 часов связь с Александром и еще 4 военнослужащими исчезла. Они перемещались между позициями на окраинах Соледара и приняли встречное сражение, у врага было значительное преимущество. О смерти своего сына Прасковья узнала 7 января от его собратьев. Тело Александра было возвращено 14 февраля 2023 года в рамках обмена.

6 марта мать Александра увидела ужасное видео, на котором видно, как ее родного сына убивают. В этот момент мужчина был без оружия.

"С появлением в сети видео гибели мое сердце снова всколыхнулось. Это был мой Саша, а затем звонок от его сына. Он со слезами кричал: "Я видел, как убили моего отца!" - вспоминает мать погибшего воина.

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