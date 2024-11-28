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Как правильно открывать Haribo: женщина раскрыла лайфхак с полоской

Юлия Закрепа
28 ноября 2024, 15:50обновлено 28 ноября, 22:27
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Стоит просто потянуть полоску и вы будете иметь упаковку конфет, которую можно повторно закрыть.
Как правильно открывать Haribo: женщина раскрыла лайфхак с полоской
Как правильно открывать желейные конфеты / коллаж: Главред, фото: скриншот: видео

Вы узнаете:

  • Как открыть упаковку желейных конфет
  • С помощью ленты можно открыть и закрыть конфеты с помощью ленты

Конфеты Haribo являются одними из самых популярных лакомств, которые вы можете подарить кому-то и приобрести себе. Но мало кто знает, как можно открыть упаковку конфет, чтобы потом можно было закрыть ее.

В социальной сети X женщина поделилась гениальным лайфхаком. На своей странице Today Years Old, где более 1,1 миллиона поклонников, женщина выложила видео, где показывает лайфхак, как правильно открывать желейные конфеты.

видео дня

"Почему производители делают это и никогда не сообщают нам?", - удивилась женщина.

Поэтому вместо того, чтобы открывать упаковку и высыпать внутрь все конфеты, вы можете просто потянуть полоску, которая затем позволит вам закрыть конфеты. Женщина на видео очень удивлена и не может поверить, что такой лайфхак она узнала только сейчас.

"Это довольно удобный прием, потому что часто, когда вы открываете пачку конфет, вам приходится либо издеваться над целой пачкой, либо находить клипсу, которая может сохранить ее свежей для следующего использования. Теперь вам не нужно беспокоиться об этом", - говорится в материале Mirror.

Подписчики также удивленно отреагировали на такой лайфхак, ведь многие люди даже не догадывались о таком методе.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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