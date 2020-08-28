Ярош просит наградить активистов, которые напали на автомобиль с соратниками Кивы

Ярош призывает наградить оппонентов Кивы / УНИАН

Бывший народный депутат и экс-глава Правого сектора Дмитрий Ярош заявил, что нужно не наказывать, а наградить патриотов, которые накануне осуществили нападение на автомобиль нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

"Когда государство не выполняет функции защиты национальных интересов, тогда государственный аппарат превращается из инструмента защиты народа в инструмент угнетения того же народа. Патриоты, которые решились на такое действие, во имя воюющей с московской империей Украины, заслуживают не наказания, а на награждение", - написал он в Facebook.

По словам Яроша, действующая власть не должна лояльно относится к пророссийским силам, иначе это приведет к тому, что люди ее сменят.

"Если же власть и в дальнейшем будет терпеть реваншистские и антигосударственные бандформирования, типа ОПЗЖ, ПШ и т.д., она потеряет всякую свою легитимность и это приведет к ее измене", - написал экс-политик.

Читайте также"Патриоты пересеклись с титушней Кивы": Билецкий раскрыл причину нападения на бусРанее сообщалось, что 27 августа в районе Люботина Харьковской области напали на микроавтобус, в котором ехали соратники нардепа Ильи Кивы, пострадали три человека. Позже на Харьковщине задержали группу подозреваемых в нападении на бус.

Напомним, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уточнили, что в результате нападения - пострадавших трое.

Позже было опубликовано видео нападения злоумышленников на микроавтобус на трассе Харьков – Киев.