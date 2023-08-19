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Ярош сделал громкое заявление относительно ракетного удара по Чернигову

Алина Дембицкая
19 августа 2023, 19:01 обновлено 19 августа, 19:01
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Ярош предлагает расстреливать за госизмену, коррупцию и идиотизм, который равен госизмене.
Ярош
Ярош сделал громкое заявление относительно ракетного удара по Чернигову / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Командующий Украинской Добровольческой армией Дмитрий Ярош считает, что во время военного положения в Украине должна действовать высшая мера наказания – "расстрел". Так он отреагировал на сегодняшний ракетный удар по центру Чернигова.

Так, комментируя ракетный удар страны-агрессора России по Драмтеатру Чернигова, где проходила выставка дронов, Ярош на своей странице в Facebook написал: "Считаю, что во время военного положения в Украине, должна действовать высшая мера наказания – "расстрел".

В первую очередь он предложил расстреливать за госизмену. Во вторую – за коррупцию.

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"В третью – за идиотизм, равный государственной измене. Пример – сегодняшний Чернигов ... Кто будет блеять о демократии и правах человека – пусть заткнется! На войне – свои законы", - подчеркнул командующий Украинской добровольческой армии.

Ракетный удар по Чернигову

В субботу утром, 19 августа, страна-агрессор РФ ударила по центру Чернигова, а именно – по Драмтеатру. В результате есть погибшие и раненые. Вероятно, оккупанты применили баллистическую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову. По словам президента, ракета попала прямо по центру города: "Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, поисково-спасательная операция в Чернигове завершена. В результате российского удара по центральной части города пострадало 136 человек. В частности, погибли семь человек. Ранения получили 129 человек, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

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