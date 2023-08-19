Ярош сделал громкое заявление относительно ракетного удара по Чернигову

Командующий Украинской Добровольческой армией Дмитрий Ярош считает, что во время военного положения в Украине должна действовать высшая мера наказания – "расстрел". Так он отреагировал на сегодняшний ракетный удар по центру Чернигова.
Так, комментируя ракетный удар страны-агрессора России по Драмтеатру Чернигова, где проходила выставка дронов, Ярош на своей странице в Facebook написал: "Считаю, что во время военного положения в Украине, должна действовать высшая мера наказания – "расстрел".
В первую очередь он предложил расстреливать за госизмену. Во вторую – за коррупцию.
"В третью – за идиотизм, равный государственной измене. Пример – сегодняшний Чернигов ... Кто будет блеять о демократии и правах человека – пусть заткнется! На войне – свои законы", - подчеркнул командующий Украинской добровольческой армии.
Ракетный удар по Чернигову
В субботу утром, 19 августа, страна-агрессор РФ ударила по центру Чернигова, а именно – по Драмтеатру. В результате есть погибшие и раненые. Вероятно, оккупанты применили баллистическую ракету.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову. По словам президента, ракета попала прямо по центру города: "Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, поисково-спасательная операция в Чернигове завершена. В результате российского удара по центральной части города пострадало 136 человек. В частности, погибли семь человек. Ранения получили 129 человек, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.
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