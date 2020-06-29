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"Русскоязычная челюсть не знала": киевский театр отказался от русского в соцсетях

Вслед за McDonald's в языковую тему смело ринулось учреждение культуры.

29 июня 2020, 18:28
Театр, Подол
Киевский театр отказался от русского в соцсетях / УНИАН

В столице Украины Театр на Подоле опубликовал на своей странице Facebook скриншот переписки со зрителем, который потребовал общения русском языке.

В ответ администратор страницы заявил, что в украинском театре говорят либо на украинском, либо на английском (подобно сети заведений быстрого питания McDonald's).

"Я же украинский театр, поэтому владею либо украинским, либо английским. Как McDonald’s", - говорится в сообщении.

К слову, официальный веб-портал Театра на Подоле предоставляет выбор не только украинского и английского, но и русского языка.

Пользователи Сети поддержали поступок администратора страницы театра.

""Русскоязычная челюсть" не знала, что в игру "какая разница" можно играть вдвоем! Вы молодцы!", "А чем именно возмущен клиент? Ему просто неприятно, что ответили на украинском? Или он не понимает украинского языка?", "Обожаю. Не нужно переходить на личности и делать вид, будто не понимаете украинского. Вы же идете на спектакль на украинском языке. Имейте уважение к администрации театра и будьте благодарны за возможность его посещать. А с таким настроением, лучше оставайтесь дома и ни на какое время не идите", "Какие же вы молодцы!", "Спасибо за стойкую украиноцентричную позицию! Так и зачем Вам такие зрители!", ‒ написали они в комментариях.

Напомним, на днях в социальных сетях разразился скандал по причине языкового вопроса в сети ресторанов McDonald's. В Сети возмутились отсутствием в электронном меню самообслуживания русского языка и призвали к масштабному бойкоту таких заведений общественного питания. В ответ представители McDonald's заявили ‒ основным языком в сети на территории Украины является украинский.

Позднее руководство сети ресторанов Львовские круассаны отказалось от обслуживания клиентов на русском языке.

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