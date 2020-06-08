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Депутат от Слуги народа Заславский впервые лично рассказал о драке на Житомирщине

8 июня 2020, 22:47

Конфликт произошел на бытовой почве.

Заславский
Заславский рассказал свою версию драки под Житомиром / Аптечная профессиональная ассоциация Украины / Facebook)

Депутат от Слуги народа Юрий Заславский во время разговора с женой на заправке случайно зацепил бутылку с водой мужчины в очереди, после чего извинился. Его оппоненту извинений было недостаточно, вследствие чего произошла драка.

Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам народного избранника, он о чем-то беседовал со своей супругой на кассе автозаправки и совершенно случайно зацепил бутылку с водой мужчины, который стоял в очереди. Депутат извинился, однако в ответ ему предложили выйти поговорить. После словесной перепалки Заславский отправился к своему автомобилю, где его настиг другой участник конфликта, который начал наносить парламентарию ряд ударов.

"Несколько раз ударил по лицу и я потерял сознание. Сразу после инцидента я вызвал полицию. На вызов на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. По факту начато уголовное производство", - пишет Заславский.

Также депутат добавил, что он лично не знает человека, который на него напал и опроверг другие версии прессы.

Ранее сообщалось, что народный депутат Юрий Заславский стал участником драки возле села Заречаны Житомирской области.

Позже информацию подтвердили в руководстве партии Слуга народа, подчеркнув бытовой характер конфликта и заверив, что Заславский лично не знаком с тем человеком, который на него напал.

Юрий Заславский драка Житомирская область Слуга народа Верховная Рада
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