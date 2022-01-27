"За антиукраинскую пропаганду": СМИ рассказали, как СБУ готовит санкции против канала "НАШ"

Канал "Наш" / TK Media

Украинские власти планируют ввести санкции против пророссийского телеканала "Наш". Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в среде правоохранителей.

Согласно его данным, Служба безопасности Украины уже готовит соответствующие материалы. "Готовятся документы для СНБО для внесения в санкционный список в связи с тем, что СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на этом телеканале", — рассказал собеседник.

В то же время, когда именно данный вопрос будет рассмотрен Совбезом, источник журналистов не уточнил.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

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"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев [собственник телеканала "Наш" - Главред]", – сообщили в МИД Британии.

В список "министров" попали еще четверо бывших чиновников из времен Януковича и один экс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюев и Сивкович. Все они с 2014 года живут в России.

Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.