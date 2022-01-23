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"РФ продвигает мелкие фигуры": у Зеленского оценили сценарий с прокремлевским Мураевым

23 января 2022, 17:22
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Россия уже поддерживала "второстепенных персон" среди оккупантов, напомнил Михаил Подоляк.

мураев
Евгений Мураев / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию, озвученную МИД Великобритании о возможности установления РФ в Украине прокремлевского правительства во главе с экс-нардепом Евгением Мураевым.

В комментарии Reuters он заявил о том, что к информации о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийское правительство во главе с Мураевым следует отнестись серьезно.

Советник главы ОП напомнил, что ранее Россия уже поддерживала "второстепенных персон" на руководящих должностях в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

"Поэтому нужно как можно серьезнее отнестись к этой информации", — пояснил он.

Вместе с тем Подоляк добавил, что среди украинцев есть сомнения в том, не является ли Мураев "слишком смешной фигурой", избранной Кремлем для того, чтобы возглавить Украину.

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Сценарий оккупационного правительства в Украине

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – сообщили в МИД Британии.

В список "министров" попали еще четверо бывших чиновников из времен Януковича и один экс-нардеп - Арбузов, Азаров, Клюев и Сивкович. Все они с 2014 года живут в России.

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