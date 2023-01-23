Зачистили местность и закрепились: украинские защитники захватили позиции РФ под Бахмутом

Под влиянием плотного огня украинских военных оккупанты бросили свои позиции, рассказали в ГПСУ.

Украинские защитники выбили оккупантов с позиций под Бахмутом / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

В районе Бахмута Донецкой области украинские бойцы захватили одну из вражеских позиций.

Об успешных действиях пограничников идет речь в сообщении ГПСУ в Faceboook.

При этом отмечается, что под влиянием плотного огня оккупанты РФ бросили свои позиции.

"Вчера одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло вражескую позицию. Огневую поддержку обеспечили пограничники-минометчики. Под влиянием плотного огня оккупанты свой рубеж покинули, после чего бойцы ГНСУ зачистили местность и закрепились. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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