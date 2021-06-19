"Задача со звездочкой": эксперт назвал самый безопасный способ уволить Авакова

Уволить Авакова постановлением Рады теоретически возможно, но чревато последствиями / УНИАН

Отставка всего правительства – самый безопасный способ для Банковой уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Такое мнение озвучил в комментарии Главреду председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По его словам, отправить Авакова в отставку постановлением Рады теоретически возможно, однако сегодня уволить кого-то через парламент без решения правительства – "задача со звездочкой". Кроме того, команда Зеленского рискует приобрести в его лице еще одного оппонента, причем достаточно серьезного.

"Как показывает практика, уволенные люди из команды Зеленского теперь перешли в лагерь оппонентов и даже критиков. С Аваковым может произойти то же самое, поэтому надо думать, сохранять ли его в команде при всей неоднозначности отношения к нему, или создать себе еще одного мощного оппонента", - считает эксперт.

Фененко добавил, что смена министра персонально всегда провоцирует риск конфликта.

"Но, согласно Конституции, отставка премьера автоматически означает и отставку правительства, и уже новый премьер может подать новый список министров, где Авакова может и не быть. И этот вариант – наиболее безопасный для Банковой", - считает политолог.

Фесенко считает, что психологически и сам Аваков, и его команда в министерстве более-менее готовы, потому что рано или поздно эта отставка должна произойти.

"Еще один возможный вариант, который и раньше обсуждался - предоставление Авакову другой государственной должности во избежание конфликта. Например, его могут сделать вице-премьером в правительстве, но без министерской должности. Но не факт, что это устроит Авакова – безусловно, потеря министерства была бы для него неприятностью, но, с другой стороны, в случае его новой должности, это оставляет ему рычаги влияния", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, СМИ со ссылкой на источники пишут, что глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков может вскоре лишиться поста министра. Офис президента якобы может дать ход прошлогоднему постановлению Рады. Если оно будет поддержано, то судьба Авакова может быть решена уже этой осенью. Тем не менее, в Слуге народа пока нет консенсуса относительно того, как это можно реализовать.