Заглохший вертолет и разная одежда: видео с поездкой Путина на Херсонщину оказалось постановкой

Видео начинается с того, что Владимир Путин выходит из вертолета, который стоит с уже заглушенным двигателем.

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Кадры с поездкой Владимира Путина / Скриншот

В материале о посещении российским диктатором Владимиром Путиным оккупированных районов Украины использовали постановочные кадры.

Об этом свидетельствует подробный анализ видео с поездкой Путина, который произвело издание "Агентство".

Журналисты пишут, что видео начинается с того, что Путин выходит из вертолета, который стоит с уже заглушенным двигателем. После этого диктатор доезжает до Геническа на Toyota Land Cruiser. Кортеж проезжает стелу, которая стоит на въезде в город со стороны поселка Новоалексеевка.

видео дня

Таким образом, из видео может сложиться впечатление, что Путин прилетел в Геническ на вертолете. Но кадры отъезда диктатора из города могут свидетельствовать о том, что он передвигался на вертолете только по территории Крыма, а в Херсонской области ехал на машине. На кадрах его отъезда видна гостиница "Чонгар", расположенная прямо на границе с Крымом. Над гостиницей кружат несколько вертолетов. После этих кадров в официальной хронике Кремля идут кадры, снятые из вертолета.

После Геническа Путин оказывается, как сообщается, в Луганской области. На этих видео он одет в другую одежду (черная водолазка вместо рубашки с галстуком). Здесь он встречается с генерал-полковником Александром Лапиным в помещении с надписью "Группировка войск (сил) "Восток"

Встреча Путина с Лапиным также может свидетельствовать об усилении позиций Минобороны и ослаблении позиций основателя "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Именно они настаивали на снятии Лапина с должности командующего группировкой "Центр" после сдачи Лимана.

Путин подарил икону оккупантам / скриншот

Добавим, что в Кремле сообщали, что поездки Путина на аннексированные территории якобы "заранее не готовились". Кроме того пресс-секретарь Дмитрий Песков соврал о том, что поездка диктатора якобы "состоялась вчера".

Что известно о поездке Путина на оккупированные территории Украины

Ранее в России выдали заявление, якобы российский диктатор Владимир Путин посетил штабы оккупационных войск на захваченных территориях Херсонской и Луганской областей.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы утром во вторник, 18 апреля. Также были распространены соответствующие видео.

Пропагандистские СМИ в РФ утверждают, якобы российский диктатор Путин "засветился" на Херсонском направлении, куда прибыл для поздравления офицеров оккупационной армии с Пасхой. При этом во время посещения он якобы подарил им икону и попросил предоставить доклад об "оперативной обстановке".

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