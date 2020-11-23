Захват автобуса с заложниками: суд принял решение по делу "луцкого террориста"

Максим Кривош в зале суда / Скриншот

Задержанного Максима Кривоша (Плохого), который в июле захватил автобус с заложниками на центральной площади Луцка, поместят в психиатрическую больницу.

Такое решение принял Луцкий горрайонный суд, сообщает РБК-Украина.

О проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы ходатайствовали СБУ и прокуратура.

Экспертиза выявила, что Кривош имеет определенные психические расстройства, однако для их квалификации необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за Кривошем. Поэтому суд решил отправить подозреваемого во Львовскую областную психбольницу. Там он будет находиться в течение двух месяцев.

Защита "террориста" подала на такое решение апелляцию, однако 16 ноября она была отклонена и решение начало действовать.

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