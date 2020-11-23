Захват автобуса с заложниками: суд принял решение по делу "луцкого террориста"

Экспертиза выявила у Максима Кривоша определенные психические расстройства.
Задержанного Максима Кривоша (Плохого), который в июле захватил автобус с заложниками на центральной площади Луцка, поместят в психиатрическую больницу.
Такое решение принял Луцкий горрайонный суд, сообщает РБК-Украина.
О проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы ходатайствовали СБУ и прокуратура.
Экспертиза выявила, что Кривош имеет определенные психические расстройства, однако для их квалификации необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за Кривошем. Поэтому суд решил отправить подозреваемого во Львовскую областную психбольницу. Там он будет находиться в течение двух месяцев.
Защита "террориста" подала на такое решение апелляцию, однако 16 ноября она была отклонена и решение начало действовать.
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Теракт в Луцке:
- Напомним, 21 июля в Луцке злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 заложниками.
- Он выдвигал ряд требований, среди которых – видеообращение украинского политического истеблишмента, где они должны были признать себя террористами в законе.
- Также он просил президента Зеленского записать видео с призывом посмотреть фильм Земляне. Глава государства выполнил его просьбу.
- Позже преступник сдался, после чего был задержан представителями силовых структур.