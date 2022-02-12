УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Заколол отверткой, обезглавил и закопал: выяснились подробности жуткого убийства

12 февраля 2022, 03:47

Альбина Корниенко пропала 13 октября 2020 года в городе Балаклея. Около 18:00 ей с незнакомого номера позвонил свекор и попросил встретиться.

Подробности жуткого убийства

В Харьковской области судят 60-летнего Виктора Быкова, который жестоко убил свою бывшую невестку Альбину Корниенко.

Мужчина толком не может объяснить, за что расправился с 37-летней матерью двух детей. Родные женщины подозревают, что к преступлению якобы могут быть причастны также родственники подозреваемого, сообщает издание Обозреватель.

Альбина Корниенко пропала 13 октября 2020 года в городе Балаклея. Около 18:00 ей с незнакомого номера позвонил свекор и попросил встретиться, чтобы поговорить. Он ждал ее в машине на остановке.

Мать Альбины Светлана Рачинская в тот период была на заработках в другой стране. А по словам 16-летнего сына Альбины Дмитрия, та сказала, что выйдет поговорить и через 20-30 минут вернется.

При этом идти с собой Диме не разрешила, а сказала, чтобы он приглядывал за 8-летним младшим сыном Владиком. Но спустя полчаса женщина не вернулась и на звонки тоже не отвечала. В тот же вечер, около 21:00, Диме позвонила бабушка и он рассказал, что мама до сих пор не пришла домой.

Реклама

"Я сказала звонить Виталику, пусть он допрашивает своего отца, куда тот дел Алю. Виталию якобы дед сказал, что никуда не ходил, сидит дома и ничего не знает. Альбины с ним нет. Уже ночью родственники вызвали полицию и начались поиски", – вспоминает мать убитой женщины.

Виктор Быков был задержан только на третий день, и тогда уже он признался, что убил Альбину. Говорил, что заранее взял у знакомого микроавтобус, купил новую SIM-карту, настроил ее на "неизвестный номер", а затем отвез женщину подальше, сказав, что автомобиль сломался. Когда Альбина вышла из машины и стала вместе с мужчиной заглядывать под капот, тот несколько раз ударил ее отверткой.

После этого уже мертвое тело обезглавил и закопал в карьере. Там полиция и нашла Альбину, у которой также не хватало одного пальца, а на теле было несколько колотых ран.

Светлана Рачинская рассказала, что Альбина жила с мужем Виталием в доме свекра. И отношения с Виктором у нее не складывались.

"Когда родился внук Владик, Виталик стал задерживаться, поздно приходить домой. Алечке это не нравилось, она ругалась с ним. Но тогда стал вмешиваться свекор. У них в доме такой порядок: мужчинам можно все, а женщины должны сидеть тише воды, ниже травы. Но Аля была не из таких, она у меня боевая. Поэтому они со свекром ругались и вскоре она решила уйти из их дома. Сначала они жили у бабушки мужа, потом переехали на квартиру. Но свекор сказал сыну, что если ты уйдешь, то ничего не получишь, а если останешься, то дам тебе иномарку. И он остался", – говорит Светлана.

Альбина любила своего бывшего мужа и еще несколько лет ждала его. Виталий же только пользовался этим.

"Если у Али на горизонте кто-то появлялся, то он тут же приходил с цветами, подарками, заверял, что любит и вернется. Потом пропадал и мы слышали, что у него появилась новая женщина", – вспоминает Светлана.

Когда Альбина отказывалась верить в его обещания, Виталий переходил к угрозам. То поджидал бывшую супругу возле ее дома, то устраивал скандалы и кричал, что не позволит, чтобы его сын жил с другим мужчиной под одной крышей. По словам Светланы, иногда он даже бил Альбину.

Когда младшему сыну Владику исполнилось два года, Альбина отдала его в детский садик и пошла на работу, трудилась продавцом в магазине. Коллеги уговаривали женщину подать на алименты, поскольку отец ребенка ничем им не помогал. Она одна обеспечивала и воспитывала двух мальчишек.

"После этого был скандал. Они оба приехали, ругались, что она подала на алименты. А летом, за несколько месяцев до убийства, у Альбины появился мужчина, она стала встречаться. Тогда Виталий начал угрожать, что заберет Владика.

Ее подруги мне рассказывали, что когда она сдавала в магазине последнюю свою смену, то сказала, что если с ней что-то случится, чтобы девчонки позаботились о ее детях. Эту же фразу она сказала своей подруге в сентябре. Также последние 3-4 дня перед смертью она была на нервах. Ей кто-то звонил, она выходила на улицу, ругалась. Потом стала сбрасывать звонки", – вспоминает Светлана.

Мама Альбины предполагает, что к убийству может быть причастен не только Виктор Быков.

"В деле есть несколько моментов, которые так и не выяснены. Есть свидетель, который видел, что в тот вечер Альбина садилась не в микроавтобус Volkswagen, как написано в деле, а в их белые жигули. Почему это скрывается, что за этим стоит? Также когда проверяли звонки на телефоны, то выяснилось, что в одно и то же время дочке на телефон звонила подруга, а свекру позвонил его сын. И эти звонки зафиксировали совсем разные вышки, которые находятся по разным адресам.

При этом Альбина и Быков должны были находиться в одной машине. Кроме этого, никто не пробивал звонки бывшего мужа во время преступления, где он находился. Он утверждает, что с Альбиной последний раз виделся в августе, но кто это проверял?" – рассказывает Светлана.

Женщина настаивает на том, что нужно также выяснить, кто звонил Альбине в последние дни перед трагедией и из-за кого она так сильно нервничала.

После убийства Альбины Виталий все же забрал Владика к себе, хотя первые 2-3 месяца еще вроде бы был не против, чтобы сын жил с бабушкой и старшим братом. Теперь бабушка может пообщаться с внуком только по телефону.

"Один раз я попросила привезти его хотя бы на годовщину Али к церкви. Он привез, вечером забрал. Потом через неделю его новая женщина, когда он был в командировке, привозила внука повидаться. И вот в этом январе три дня Владик был у нас", – говорит бабушка.

А вот старший сын Альбины Дима очень сильно переживает трагедию. Он два года учился в кадетском училище, хотел стать военным. Но после потери мамы передумал и теперь учится на следователя.

"У него долгое время все кулаки были сбиты. Он плакать не мог, только выходил за дом, бил кулаками о стену и кричал", – говорит бабушка.

На суде Виктор Быков никак не может объяснить мотив столь жестокого убийства своей бывшей невестки.

Читайте также:

viber
Харьковская область убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Заколол отверткой, обезглавил и закопал: выяснились подробности жуткого убийства». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета Весна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраляВесна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраля День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает имениныДень ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины В Украине взлетит стоимость аренды квартир: названы новые расценкиВ Украине взлетит стоимость аренды квартир: названы новые расценки Макрон и Путин в Москве заключили сделку по Украине - Financial TimesМакрон и Путин в Москве заключили сделку по Украине - Financial Times
04:45

Может загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке

04:18

Лунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам - удачаВидео

04:14

Как сейчас выглядит единственный сын Жанны Фриске - 8-летний Платон

03:47

Заколол отверткой, обезглавил и закопал: выяснились подробности жуткого убийства

03:15

Ученые назвали самый лучший хлеб для похудения

Реклама
02:49

Как завоевать доверие ребенка: 10 ключевых правил, о которых все забывают

02:13

Есть ли "суперпродукты", которые могут укрепить иммунитет - ответ ученых

02:04

Даша Астафьева засветила возбужденные соски в горячем бикини

01:46

Какие продукты могут помочь в похудении - ответ терапевта

01:14

Собака нарисовала картин на 20 тысяч долларов

00:51

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – врагиВидео

11 февраля, пятница
23:53

Зеленский ввел в действие санкции против телеканала Наш, который прекратил вещание

23:20

"Информационная атака": в МИД РФ отреагировали на новости о вторжении в Украину

22:59

Белый дом сообщил о новом разговоре Байдена с Путиным: в Кремле назвали дату

22:35

Сюрпризы "Украинской песни года": премьера первой за 20 лет песни Сердючки на украинском и Тина Кароль в роли ведущей актуально

22:33

США снова отправят в Польшу войска, чтобы "успокоить" союзников по НАТОВидео

22:25

Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, уже известна дата - The GuardianВидео

22:18

США призвали американцев покинуть Украину в течении 48 часовВидео

22:08

Сразу восемь стран призвало своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы вторжения РоссииВидео

Реклама
21:49

Без угля, зерна и с миллиардными убытками: чем грозит экономике Украины блокада портовмнение

21:39

Россия может напасть на Украину во время Олимпиады - СелливанВидео

21:23

"Не было сил терпеть": на Одещине многодетная мать топором зарубала мужа-тирана

21:16

"Медики ничего не сделали": на Закарпатье скончалась беременная, мать винит врачейВидео

21:05

"Круги наматывал неподалеку": в ДТП с кортежем Ярославского нашли несостыковкуВидео

20:53

"Есть другие пути поставок": Данилов высказался об эмбарго от Лукашенко

20:23

Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеВидео

19:57

Убил отверткой, а обезглавленное тело закопал: свекор расправился с бывшей невесткой на Харьковщине

19:56

Израиль срочно вывозит семьи дипломатов из КиеваВидео

19:26

Санкции, тероборона и блокада морей: итоги заседания СНБО в ХарьковеВидео

19:19

СНБО ввел санкции против телеканала Наш

19:07

Камалия развела на деньги своего стилиста: мать певицы прокомментировала скандал

18:56

В Минцифре признались, почему реестры МВД до 2015 года велись на "языке агрессора"

18:42

В планы программы президента Зеленского "Большая стройка" на 2022 год включили 715 объектов

18:40

Названы новые ведущие 2 сезона шоу Липсинк батл на канале 1+1Видео

18:27

Россия заверила Британию, что "не намерена вторгаться в Украину"

18:27

Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомФото

18:24

Государство поможет медучреждениям, которые не в состоянии платить врачам повышенную зарплату - ОП

18:08

"Не похожа на себя": сеть поразило архивное видео с 15-летней блондинкой Дорофеевой

17:59

Разведка США намеренно сообщала о риске вторжения РФ в Украину, чтобы сдержать Путина - CNNВидео

Реклама
17:56

Ведущий Орла и Решки попал в серьезное ДТП - есть жертвы

17:20

России надо дать возможность феерически проигратьмнение

17:19

Киеву грозит свержение правительства - СтолтенбергВидео

17:09

Главный коммунист России загремел в больницу вслед за Жириновским: что известно об их состоянии

17:00

55-летняя Сальма Хайек показала идеальные ягодицы в мокрых трусиках

16:53

Украина дала Кремлю 48 часов на предоставление информации о военной деятельности у границВидео

16:48

Лунный календарь стрижек на март 2022: фартовые дни для новой прически и окрашивания

16:40

6 лет скрывала смерть матери ради соцвыплат: в Хмельницком осудили мошенницу

16:32

Далеко до конца пандемии: в ВОЗ спрогнозировали новые мутации штаммов COVID-19Видео

15:59

Украинцы смогут сэкономить на отоплении до 60%: Зеленский анонсировал новую программу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять