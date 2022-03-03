Закрыть небо: украинцы собрали свыше миллиона подписей, необходимых для рассмотрения петиции НАТО

Это ограничение позволит еще более эффективно противостоять российской агрессии.
Украинцы собрали необходимый для рассмотрения петиции НАТО о закрытии неба миллион голосов.
Сбор стартовал 26 февраля, на вторые сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Свои подписи по состоянию на 6:43 3 марта под петицией уже поставили 1 033 611 украинца.
Что это даст
Закрытие неба не позволит России наносить разрушительные ракетные удары, осуществлять бомбардировки или проводить масштабные десантные операции с использованием самолетов и вертолетов.
Таким образом от дальнейшего разрушения будут защищены военная и гражданская инфраструктура, детские сады и больницы, АЭС и химические предприятия.
Бесполетная зона поможет защитить жилые микрорайоны и спасти тысячи жизней.
Почему небо не закрыли раньше
В НАТО опасаются, что это повысит риск конфронтации с Россией, которая снова угрожает миру начать "Третью мировую ядерную войну". Но так как вторжение РФ в Украину является беспрецедентным, то требует от Альянса жестких действий.
Теперь члены НАТО могут установить и поддерживать бесполетную зону. Но это станет возможным только при согласии ключевых стран. Прежде всего США.
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