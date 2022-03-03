Закрыть небо: украинцы собрали свыше миллиона подписей, необходимых для рассмотрения петиции НАТО

Украинские военные сбили российский самолет над Одессой / УНИАН

Украинцы собрали необходимый для рассмотрения петиции НАТО о закрытии неба миллион голосов.

Сбор стартовал 26 февраля, на вторые сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Свои подписи по состоянию на 6:43 3 марта под петицией уже поставили 1 033 611 украинца.

Что это даст

Закрытие неба не позволит России наносить разрушительные ракетные удары, осуществлять бомбардировки или проводить масштабные десантные операции с использованием самолетов и вертолетов.

Таким образом от дальнейшего разрушения будут защищены военная и гражданская инфраструктура, детские сады и больницы, АЭС и химические предприятия.

Бесполетная зона поможет защитить жилые микрорайоны и спасти тысячи жизней.

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Почему небо не закрыли раньше

В НАТО опасаются, что это повысит риск конфронтации с Россией, которая снова угрожает миру начать "Третью мировую ядерную войну". Но так как вторжение РФ в Украину является беспрецедентным, то требует от Альянса жестких действий.

Теперь члены НАТО могут установить и поддерживать бесполетную зону. Но это станет возможным только при согласии ключевых стран. Прежде всего США.

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