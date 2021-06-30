"Заминировано какульками": популярный курорт под Одессой закрыли для купания

В Черноморске пляжи закрыли для купания / it3.online

В Черноморске Одесской области введен запрет на купание в море из-за обнаруженного загрязнения воды.

На пляжах курорта вывесили красный флаг, сообщается на странице в Instagram Черноморска.

"Сегодня на пляже Черноморска вывесили красный флаг в связи с тем, что море грязное. Купание в море запрещено", - сказано в сообщении.

В сообщении поясняется, что запрет на купание в Черноморске введен из-за загрязнения моря нечистотами.

"Отдыхающие заметили, что море немного "заминировано" какульками", - сообщается в соцсети.

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В сообщении добавляется, что специалисты взяли пробы воды, однако результат будет через два дня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Бердянске Запорожской области отдыхающие жалуются на неудобства при купании на пляжах. Туристами не дают покоя морские блохи.

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Укусы морских блох способны вызвать зуд, покраснение и аллергическую реакцию отдыхающих.