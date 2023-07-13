Запад может кардинально изменить ситуацию: эксперт о сценарии завершения войны

Украине дают ровно столько вооружения, сколько нужно, чтобы она выстояла, но отнюдь не победила, считает Андрей Золотарёв.

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Андрей Золотарев оценил перспективы завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

В ситуации вокруг войны в Украине США придерживаются стратегии контролируемого конфликта, заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв.

"Поскольку если он станет неконтролируемым, допустим, в результате разгромного поражения российской армии, это может привести к смуте в Москве и дефрагментации Российской Федерации. Запад боится, что в таком случае оружие массового поражения попадет не в те руки", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт считает, что в плане военных поставок Украине дают ровно столько, сколько нужно, чтобы она выстояла, но отнюдь не победила: "Год назад меня ввёл в заблуждение закон о ленд-лизе, подписанный Байденом 9 мая, я искренне поверил. Но это оказался красивый жест, которые не был подкреплён столь же сильными действиями".

Он пояснил, что на хранении в США остаются множество артиллерийских систем и боевых самолетов, которые могли бы кардинально изменить ситуацию на фронте.

"Но этого не делается. Значит, действуют другие соображения – политические. Потому и за красивым жестом – ленд-лизом – не последовало красивого и мощного действия со стороны Штатов", — говорит аналитик.

При этом он считает, что Запад не попытался использовать все имеющиеся возможности для насыщения ВСУ необходимыми боеприпасами.

"Политически Запад пытается довести ситуацию до того, чтобы конфликт стал контролируемым, и в России под военным и политическим давлением всё это привело к смене политического режима. Но пока эта концепция буксует, поскольку к санкционному режиму Россия оказалась подготовлена куда лучше, нежели считали западные аналитики", — добавил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Ранее в Вашингтоне раскрыли сценарий завершения войны. Справедливый и длительный мир для Украины не предусматривает уступок украинских территорий оккупантам РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, Кирилл Буданов объяснил, что будет считаться окончанием войны. Начальник Главного управления разведки Миноборонызаявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

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