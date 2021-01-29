"Заплатим по полной": экс-министр поразил февральскими цифрами за коммуналку

Украинцев ждут повышенные квитанции за коммуналку / УНИАН

В Украине для потребителей снижение стоимости газа произойдет только с февраля, а за январь придется заплатить "по полной", заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (в 2007—2010 годах) Алексей Кучеренко.

В интервью Фактам он напомнил, что январская цена газа для потребителей НАК Нафтогаз Украины составила 7,22 грн за кубометр.

"А их на сегодня всего 3%. Остальные заключили контракты с независимыми частными компаниями, работающими на так называемом рынке, и там цена газа как товара и 9, и 10 гривен за куб. За январь будет и 11 гривен, думаю. Нужно помнить, что обещанное снижение цены — временная мера", — подчеркнул эксперт.

Мало того, Кучеренко говорит, что цифры в платежках существенно вырастут. Ведь в Украине отменили многие льготы, к примеру, тариф на электроэнергию, позволяющий меньше платить, использовав до 100 киловатт.

"Счета за электроэнергию у всех вырастут на 78 гривен. Тарифы на распределение газа, проще говоря, на доставку — дифференцированы. Например, в небедном Киеве платят 40 копеек за доставку куба газа, а в бедных Лубнах — 2,94 грн. Это значит, что, к примеру, семья с Полтавщины, потребляющая 200 кубов газа для экономного обогрева дома, только за доставку заплатит 600 гривен", — разъясняет экс-министр.

Он также добавил, что вырастут и тарифы на воду — на 20%. В результате все это спровоцирует рост стоимости обслуживания домов и придомовых территорий и вывоза мусора.

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Тарифы в Украине: