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В обход карантина: заробитчане рассказали, как по-хитрому выезжают в Европу

6 мая 2020, 17:36

Украинцы тратят сотни евро для того, чтобы выехать на заработки.

Заробитчане
Украинцы в обход карантина выезжают на заработки / actual.today

Украинские заробитчане, несмотря на ограничения, введенные в связи с карантином, правдами и неправдами пытаются попасть на заработки в Европу.

Окольными путями за сотни евро: как украинцы едут в Европу

Украинская заробитчанка из Винницы Виктория рассказала о том, что для того чтобы добраться до Финляндии ей пришлось потратить 300 евро.

"Я добиралась в Финляндию через Беларусь. Заехала в Минск, а дальше самолетом до Хельсинки. Дорога обошлась в 300 евро. Тогда как прямой рейс стоил бы вдвое дешевле. Везде на границах контролировали температуру и проверяли наличие масок. Другие украинцы, которые тоже прибыли на сбор клубники, рассказывают, что въезжали через польскую границу", - подчеркнула она в комментарии изданию Gazeta.ua.

Легковушками через границу: новая схема выезда украинцев в Польшу

В то же время украинцы нанимают частных перевозчиков или пользуются микроавтобусами, которые находят через социальные сети.

Ради этого организовали даже специальную схему: чтобы попасть в Польшу украинцев везут из Львова до польской границы, там пассажиров пересаживают на легковой автомобиль, на котором проходят таможенный контроль. А потом снова в автобус.

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"В польской группе нашел автобус, который провезет через польскую границу за 430 злотых (2 768 грн). Но нелегалов никто не берет. По биометреки заехать тоже сложно. Нужна виза и приглашение от работодателей. Я работал в Германии на стройке по польской визе. Сейчас планирую туда же вернуться. За 2 месяца карантина деньги кончились. Конечно, что раньше мог заехать в Варшаву за 600 гривен, а сейчас дорога стала дороже, зато за 2 недели после карантина буду иметь работу", - уточнил строитель Сергей из Львова.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации вокруг выезда украинских граждан на сезонные работы в страны Европы.

Он подчеркнул, что украинское правительство требует для своих граждан, выезжающих на сезонные работы за границу, официального трудоустройства, страхования и лечения.

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