Зарыть топор войны: в КСУ раскрыли план выхода из кризиса

В КСУ поддерживают компромиссный законопроект спикера Дмитрия Разумкова.
Судья Конституционного суда Владимир Мойсик рассказал о том, каким может быть путь выхода из кризиса, сложившегося вокруг КСУ.
Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, даже если и случился какой-то конфликт, то необходимо его сторонам остановиться и искать пути к взаимопониманию.
"Мы как Конституционный суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его", - отметил он.
По его словам, в КСУ поддерживают компромиссный законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснения своего решения по е-декларированию. Этот законопроект Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе.
"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", - считает судья.
Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций.
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Ситуация вокруг КСУ: что было раньше
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.
- Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- 29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".