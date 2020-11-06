Зарыть топор войны: в КСУ раскрыли план выхода из кризиса

Конституционный суд / Фото: ccu.gov.ua

Судья Конституционного суда Владимир Мойсик рассказал о том, каким может быть путь выхода из кризиса, сложившегося вокруг КСУ.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, даже если и случился какой-то конфликт, то необходимо его сторонам остановиться и искать пути к взаимопониманию.

"Мы как Конституционный суд, может и по собственной инициативе, а может кто-то к нам и обратиться, разъясним наше решение. Объясним, что мы имели в виду, вынося его", - отметил он.

По его словам, в КСУ поддерживают компромиссный законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснения своего решения по е-декларированию. Этот законопроект Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе.

"Ситуацию надо смягчить. Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда? Эту всю ситуацию сейчас просто "разогрели", - считает судья.

Мойсик также уверяет, что решение КСУ не говорило о необходимости закрывать Единый реестр е-деклараций.

Читайте также"О людях и уродах": у Зеленского выдвинули ключевые требования по КСУ

Ситуация вокруг КСУ: что было раньше