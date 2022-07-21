Заставят ли снова носить маски и поголовно колоть COVID-вакцины: ответ Минздрава

Вернутся ли маски и проверки вакцинации - ответ МОЗ / коллаж Reuters

Коронавирус в Украине никто не отменял, поэтому несмотря на войну, граждане должны по возможности соблюдать правила респираторной защиты и иметь сертификаты о вакцинации.

Главный санврач Игорь Кузин ответил на вопросы журналистов Украинского радио - вернут ли масочный режим и планируются ли "довоенные" проверки сертификатов вакцинации.

Будем ли ходить снова в маска х

По словам главного санврача, его коллеги из министерства здравоохранения "будут смотреть за ситуацией", на на данный момент "маски не отменены".

"То есть по сути отменено требование их обязательности в заведениях питания или в других общественных местах. Но на усмотрение предпринимателя может требоваться маска", - пояснил он.

"За два года мы привыкли, что маска является защитой, и во время увеличения количества случаев украинцы сами активно начнут использовать маски для самозащиты. Определенная часть пойдет вакцинироваться", - добавил Кузин.

Вместе с тем врач понимает, что "во время пользования бомбоубежищами невозможно заставить людей надевать маску или искать ее, потому что это вопрос времени и безопасности".

Поэтому норма о ношении масок будет оставаться, скорее всего, рекомендательной.

Будут ли поголовно проверять сертификаты

По словам Кузина, привычное карантинное зонирование было приостановлено на период действия военного положения.

"Но мы будем так же считать эпидемические пороги, выделять регионы, где ситуация наиболее критическая, и будем призывать субъекты хозяйствования продолжить проверку сертификатов в тех регионах, где будет позволять ситуация с безопасностью", - добавил он.

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