Завернул полиэтиленовый пакет и прикопал, а мать молчала: в Донецке отчим убил 3-летнего мальчика

Отчим до смерти избал ребенка о голове и прикопал / Коллаж

В Донецкой области отчим совершил страшное преступление. Он убил 3-летнего сына своей сожительницы, сложил тело в пакет и закопал. Жуткий случай раздирает душу еще и тем, что обо всем знала мать ребенка, но покрывала мужчину.

Как сообщили в отделении правоохранительных органов, тревогу забила бабушка мальчика, которая заметив его отсутствие, обратилась в полицию Курахово Донецкой области.

Она рассказала, что дочь не могла ей объяснить, куда девался ее сын.

Также бабушка малыша добавила, что отчим и мать жестоко с ним обращались. Поэтому она сразу заподозрила, что ребенка убили.

"Позвонила дочке узнать, как дети. Она мне сказала, что отдала сына его биологическому отцу. Я заподозрила, что они его убили, потому что и раньше с ним жестоко обращались", - отметила женщина.

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Вскоре полиция выяснила, что мальчика нет на этом свете уже больше недели, а его убийцу разоблачили за считанные часы.

"Было установлено, что в квартире проживает 30-летняя женщина с тремя детьми и ее сожитель. Супруги не работают, оба употребляют наркотики. Всего в многодетной семье воспитываются пятеро детей в возрасте от 1,5 до 9 лет, однако двое старших живут с бабушкой в другом городе. Полицейские обнаружили, что дома нет трехлетнего сына. Было известно, что мальчик имеет инвалидность и не ходит. Мать путалась в показаниях и предоставила ложную информацию о лицах, которым она якобы отдала малыша. Оперативники уголовного розыска, следователи и инспекторы из ювенальной превенции проверили каждую из ее не подтвердившихся версий", - сообщили в полиции

Оказалось, в ночь на 25 января мужчина зверски избил беспомощного ребенка, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернул в простыню и полиэтиленовый пакет и вынес в заброшенный дачный участок, где прикопал под землей и снегом.

"Я когда проснулась, спросила, где малыш, он мне сказал, что малыша нет", — рассказывает мать мальчика.

Неадекват говорил, что мальчик умер об болезни, а он его просто похоронил. Однако СМЭ показала, что ребенок умер от травм головы.

За спиной у 29-летнего фигуранта этого ужасного дела несколько судимостей за кражи, угон авто и хранение наркотиков. Он уже отбывал условный срок.

Если суд докажет вину, то мужчина получит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Семья состояла на учете в соцслужбах как многодетная. Мать погибшего привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время двух ее младших дочерей полицейские доставили в больницу для обследования. Решается вопрос о лишении гражданки родительских прав ", - добавили в полиции.

Напомним, в Харьковской области 18-летняя горе-мать убила новорожденную дочь через два дня после родов, которые прошли в домашних условиях и сказала мужу, что отдала ребенка социальным службам.

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