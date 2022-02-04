УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Завернул полиэтиленовый пакет и прикопал, а мать молчала: в Донецке отчим убил 3-летнего мальчика

4 февраля 2022, 17:35
Прослушать новость
Остановить

Мать покойного ребенка все знала, но покрывала своего сожителя. У женщины осталось еще двое детей.

Отчим до смерти избал ребенка о голове и прикопал / Коллаж

В Донецкой области отчим совершил страшное преступление. Он убил 3-летнего сына своей сожительницы, сложил тело в пакет и закопал. Жуткий случай раздирает душу еще и тем, что обо всем знала мать ребенка, но покрывала мужчину.

Как сообщили в отделении правоохранительных органов, тревогу забила бабушка мальчика, которая заметив его отсутствие, обратилась в полицию Курахово Донецкой области.

Она рассказала, что дочь не могла ей объяснить, куда девался ее сын.

Также бабушка малыша добавила, что отчим и мать жестоко с ним обращались. Поэтому она сразу заподозрила, что ребенка убили.

"Позвонила дочке узнать, как дети. Она мне сказала, что отдала сына его биологическому отцу. Я заподозрила, что они его убили, потому что и раньше с ним жестоко обращались", - отметила женщина.

Реклама

Вскоре полиция выяснила, что мальчика нет на этом свете уже больше недели, а его убийцу разоблачили за считанные часы.

"Было установлено, что в квартире проживает 30-летняя женщина с тремя детьми и ее сожитель. Супруги не работают, оба употребляют наркотики. Всего в многодетной семье воспитываются пятеро детей в возрасте от 1,5 до 9 лет, однако двое старших живут с бабушкой в другом городе. Полицейские обнаружили, что дома нет трехлетнего сына. Было известно, что мальчик имеет инвалидность и не ходит. Мать путалась в показаниях и предоставила ложную информацию о лицах, которым она якобы отдала малыша. Оперативники уголовного розыска, следователи и инспекторы из ювенальной превенции проверили каждую из ее не подтвердившихся версий", - сообщили в полиции

Оказалось, в ночь на 25 января мужчина зверски избил беспомощного ребенка, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернул в простыню и полиэтиленовый пакет и вынес в заброшенный дачный участок, где прикопал под землей и снегом.

"Я когда проснулась, спросила, где малыш, он мне сказал, что малыша нет", — рассказывает мать мальчика.

Неадекват говорил, что мальчик умер об болезни, а он его просто похоронил. Однако СМЭ показала, что ребенок умер от травм головы.

За спиной у 29-летнего фигуранта этого ужасного дела несколько судимостей за кражи, угон авто и хранение наркотиков. Он уже отбывал условный срок.

Если суд докажет вину, то мужчина получит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Семья состояла на учете в соцслужбах как многодетная. Мать погибшего привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время двух ее младших дочерей полицейские доставили в больницу для обследования. Решается вопрос о лишении гражданки родительских прав ", - добавили в полиции.

Напомним, в Харьковской области 18-летняя горе-мать убила новорожденную дочь через два дня после родов, которые прошли в домашних условиях и сказала мужу, что отдала ребенка социальным службам.

Читайте также:

viber
новости Донецка новости Украины убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Завернул полиэтиленовый пакет и прикопал, а мать молчала: в Донецке отчим убил 3-летнего мальчика». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2022: Ракам – враги, Весам – ревность, Водолеям – опасные авантюрыГороскоп на сегодня, 3 февраля 2022: Ракам – враги, Весам – ревность, Водолеям – опасные авантюры Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2022: Девам – козни недругов, Козерогам – трудности, Водолеям – искушенияГороскоп на сегодня, 1 февраля 2022: Девам – козни недругов, Козерогам – трудности, Водолеям – искушения Завершение ретроградности Меркурия: какие знаки почувствуют облегчение и обретут успехЗавершение ретроградности Меркурия: какие знаки почувствуют облегчение и обретут успех Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение РоссииРакетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение России Дырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с ТурциейДырка от бублика, или Что получит Украина после подписания ЗСТ с Турцией
18:07

Сказочная удача и исполнение желаний: 3 знакам зодиака нереально повезет на выходных

18:02

"Думайте о том, что едите": Клопотенко "просветил" украинцев в вопросах правильного питания

17:52

Обнаженная Надежда Мейхер едва прикрыла грудь пшеничными колосьями

17:50

"Водка из чашки оказалась в бутылочке": в Одесской области мать накормила младенца смесью с самогономВидео

17:35

Завернул полиэтиленовый пакет и прикопал, а мать молчала: в Донецке отчим убил 3-летнего мальчика

Реклама
17:00

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении и как не попасть в бедуВидео

16:55

"Нападение Украины" и сценарий военного вторжения России: в Британии заявили о новых планах Москвы

16:30

Путин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видеоВидео

16:29

Мощный удар по РФ: в США согласовали пакет жестких санкций из-за УкраиныВидео

16:20

Налоговая задолженность на предприятиях группы "Метинвест" отсутствует - документыФото

15:50

Самый красивый маникюр на День Валентина 2022, который заставит сердце биться сильнееФото

15:42

"Большая стройка" новой дороги в Одесский порт движется в режиме nonstopВидео

15:39

Финалист Голос.Діти и Лия Меладзе: что зрители увидят во третьем выпуске шоу Голос країни-12Видео

15:35

Топ-визиты серьезно снижают вызовы безопасности и спутывают карты Кремля - КулебаВидео

15:10

Хурма из косточки дома - это реально: как вырастить дерево и получить урожайВидео

14:44

В два раза дороже, чем в начале 2021-го: цены на сахар в Украине вновь "рванули" вверхВидео

14:15

Хирург объяснил, когда человеку могут отказать в проведении пластической операции

14:04

"Вы пугаете людей": охранник ТЦ в Одессе выставил за дверь девушку с ДЦПВидео

14:02

В "Дию" добавили функцию передачи техпаспорта другому человеку

14:01

Топливо по 40 грн: в Украине взлетели цены на бензин и дизельВидео

Реклама
13:50

Бойня в Днепре: мать нацгвардейца Рябчука выехала в РФВидео

13:27

Кто не пойдет в армию в 2022 году: перечень уволенных украинцевВидео

13:26

У Путина назвали главное условие для встречи с ЗеленскимВидео

13:19

Заговорил ребусами и приставал к "девочке": Тищенко попал впросак, выступая в КиевсоветеВидео

12:57

Волкер объяснил, почему Путин медлит с вторжением в УкраинуВидео

12:45

"Восхищен вашей выходкой": журналист Невзоров поддержал Данилко в скандале с песней про БандеруВидео

12:34

Нацгвардеец, устроивший кровавую бойню на Южмаше, отказался от своих показанийВидео

12:29

Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции - ЭрдоганВидео

12:20

Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО

12:16

"Запугивание не работает": Кулеба объяснил проигрыш стратегии РФВидео

12:16

Буханка за 25,95 грн: в Украине цены на хлеб побили пятилетний рекордВидео

12:02

"Детей у меня не будет, удалили все органы": украинка обвинила врача в халатности

11:54

ЗСТ с Турцией: министр инфраструктуры раскрыл подробности

11:41

"Похожа на Монику Беллуччи": старшая дочь Поляковой снялась во "взрослой" фотосессии

11:17

Боец ВСУ "взорвал" Сеть мощным пением трека "Братья украинцы"

11:15

В США раскрыли сценарий вступления Украины в НАТО без решения вопроса по Донбассу

11:11

ПриватБанк блокирует счета клиентов: требуют идти в отделение с документами

11:01

Современная альтернатива хирургии - в борьбе с раком простаты новости компании

10:31

YouTube заблокировал каналы группировок "ЛНР" и "ДНР"

10:30

Youtube удалил каналы Перший незалежний и UkrLive, но они уже создали новые аккаунты

Реклама
10:29

Любовный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Ракам – большая ссора, Весам – соперники, Девам - счастье в любвиВидео

10:26

Минские соглашения на условиях РФ не могут быть выполнены - Кулеба

10:04

У Путина есть пять вариантов, кроме прямой атаки на Украину - CNN

09:56

Иммунитет "падает", СПИД развивается быстрее: обнаружен новый высоковирулентный штамм ВИЧ

09:53

Как снять гель-лак в домашних условиях: 3 эффективных способа

09:21

Почему Белый дом сменил панику на милостьмнение

09:06

Макрон приедет в Киев на встречу с Зеленским, за день до этого - поговорит с ПутинымВидео

08:40

В ВОЗ спрогнозировали, когда в Европе наступит "прочный мир" с COVID-19

08:20

Новый антирекорд COVID-19 за все время пандемии: за сутки в Украине более 43 тыс. больных

08:18

Гороскоп на завтра, 4 февраля 2022: Стрельцам – счастливый случай, Рыбам – исполнение желанийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять