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Под Харьковом 18-летняя мать задушила дочь, а мужу соврала, что отдала дитя соцслужбам

30 января 2022, 09:48

Страшную находку в пакете обнаружила свекровь женщины на территории ее домовладения, после чего вызвала правоохранителей.

смерть ребенка
Под Харьковом 18-летняя мать убила дочь, а мужу соврала, что отдала дитя соцслужбам/ коллаж ua.depositphotos.com

Жуткая история произошла в Харьковской области – там 18-летняя мать убила новорожденную дочь через два дня после родов, которые прошли в домашних условиях. После преступления жительница села Безруки Дергачевской общины сказала мужу, что отдала ребенка социальным службам.

В пресс-службе полиции Харьковской области рассказали, что родила женщина 23 января. Было установлено, что роды принимал 25-летний муж. Новорожденная стала вторым ребенком у семейной пары - первому еще нет двух лет.

"В течение беременности женщина не состояла на медицинском учете. 25 января женщина убила дочь. Тело спрятала. Мужчине сообщила, что отдала малыша социальным службам", - рассказали в полиции.

Страшную находку в пакете обнаружила свекровь женщины на территории ее домовладения, после чего вызвала правоохранителей.

18-летней матери сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от 10 до 15 лет тюремного заключения.

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Мотивы поступка женщины выясняются. Также решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Добавим, что помощник начальника Национальной полиции Харьковской области Вячеслав Марков опубликовал на своей странице в Facebook видео с признанием женщины в убийстве собственного ребенка.

На кадрах женщина рассказывала, как совершила преступление - своими руками задушила ребенка, а тело затем выбросила в яму с нечистотами из туалета во дворе.

"Я закрыла ей рот и нос... Она не плакала... Она моментально затихла и все", - сказала задержанная.

Правоохранитель также обратил внимание на то, что люди, которые по определенным причинам решили, что их ребенок им не нужен, могут анонимно оставить малыша в "Окне жизни", за что не предусматривается уголовной ответственности, если на ребенке нет никаких телесных травм.

"Главное, нельзя оставлять ребенка в опасности, необходимо передать ребенка в руки других людей, которые могут оперативно передать ребенка в медицинское учреждение для обеспечения надлежащего ухода за ним! Нет ничего ценнейшего, чем детская жизнь", - отметил правоохранитель.

Напомним, ранее в Харькове 36-летняя мать убила малыша и прыгнула в окно из 4 этажа. Женщина задушила своего сына. Соседи отзываются о семье положительно и говорят, что она была образцовой.

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