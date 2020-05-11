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Чиновница рассказала, как детсады и школы в Киеве выйдут из карантина

11 мая 2020, 22:06

Глава Департамента образования и науки мэрии Киева Елена Фиданян в деталях рассказала, как детсады и школы в Киеве выйдут из карантина.

Школа, школьник
Чиновница рассказала, как детсады и школы в Киеве выйдут из карантина / УНИАН

Глава Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян рассказала о том, как будут выходить в обычную жизнь детсады и школы из коронавирусного карантина.

По словам чиновницы, в детских садах порядок действий будет таким:

  • родителям запретят вход в сад;
  • все собрания будут проводить онлайн;
  • каждодневные осмотры воспитанников;
  • обязательное и регулярное проведение дезинфекции и проветривания;
  • для каждой группы воспитанников нужен отдельный вход;
  • наложат запрет на проведение общих праздников и на объединение групп.

По словам Фиданян, школы будут выходить из коронавирусного карантина так:

  • Кабмин принимает решение о снятии ограничений; 
  • Местные власти принимают решение, утверждая нормативные документы о восстановлении учебы;
  • Районные управления образованием (РУО) проводят совещания с руководством школ о подготовке помещений и работе в соответствии с регламентом;
  • Глава учебного заведения формирует комиссию в составе: воспитатель (учитель, мастер производственного обучения), заместитель директора по хозяйственным вопросам, медицинский работник;
  • Глава учебного заведения согласовывает данные о состоянии здоровья учеников с мониторинговой группой, а данные о готовности помещений учреждения и участников образовательного процесса к возвращению к очному обучению - с РУО, Департаментом образования и науки (ДОН) Киева и ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве;
  • РУО дает разрешение на возобновление учебного процесса с учетом соглашения ДОН и Госпродпотребслужбы.

По оценке чиновницы, в среднем на данную поэтапную подготовку уйдет от 10 до 14 дней.

Напомним, ранее известный украинский медик-педиатр/телеведущий Евгений Комаровский заявлял о том, что карантин в Украине нужно снять с образовательных учреждений как можно скорее. По его мнению, дети должны ходить в школы, а студенты - в университеты.

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