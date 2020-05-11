Чиновница рассказала, как детсады и школы в Киеве выйдут из карантина / УНИАН

Глава Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян рассказала о том, как будут выходить в обычную жизнь детсады и школы из коронавирусного карантина.

По словам чиновницы, в детских садах порядок действий будет таким:

родителям запретят вход в сад;

все собрания будут проводить онлайн;

каждодневные осмотры воспитанников;

обязательное и регулярное проведение дезинфекции и проветривания;

для каждой группы воспитанников нужен отдельный вход;

наложат запрет на проведение общих праздников и на объединение групп.

По словам Фиданян, школы будут выходить из коронавирусного карантина так:

Кабмин принимает решение о снятии ограничений;

Местные власти принимают решение, утверждая нормативные документы о восстановлении учебы;

Районные управления образованием (РУО) проводят совещания с руководством школ о подготовке помещений и работе в соответствии с регламентом;

Глава учебного заведения формирует комиссию в составе: воспитатель (учитель, мастер производственного обучения), заместитель директора по хозяйственным вопросам, медицинский работник;

Глава учебного заведения согласовывает данные о состоянии здоровья учеников с мониторинговой группой, а данные о готовности помещений учреждения и участников образовательного процесса к возвращению к очному обучению - с РУО, Департаментом образования и науки (ДОН) Киева и ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве;

РУО дает разрешение на возобновление учебного процесса с учетом соглашения ДОН и Госпродпотребслужбы.

По оценке чиновницы, в среднем на данную поэтапную подготовку уйдет от 10 до 14 дней.

Напомним, ранее известный украинский медик-педиатр/телеведущий Евгений Комаровский заявлял о том, что карантин в Украине нужно снять с образовательных учреждений как можно скорее. По его мнению, дети должны ходить в школы, а студенты - в университеты.