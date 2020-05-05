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Новость для учеников: в Раде рассказали, что будет с пропущенной на карантине школьной программой

5 мая 2020, 21:03

По словам главы профильного комитета Рады Сергея Бабака, ситуацию с пропуском учениками на карантине школьной программы оценивают однозначно.

Школа
Школа / УНИАН

В сентябре 2020-го украинские школьники обязаны будут догонять учебную программу, которую они пропустили во время коронавирусного карантина. 

"Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея — своевременная и необходимая, а потому успешная. Однако мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина", — заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Напомним, ранее в пресс-службе Минобразования и науки рассказали - удаленные занятия продлятся до 31 мая, а до 1 июля учебный год 2019 / 2020 будет окончательно закончен. Кроме того, в ведомстве порекомендовали не проводить в условиях китайского коронавируса массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров. 

Минобразования школьники учебный год карантин
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