"Организовали буллинг": Третьякова прокомментировала свои слова о "детях низкого качества"

Третьякова / УНИАН

Галина Третьякова, руководитель комитета украинского парламента по вопросам социальной политики и нардеп из фракции Слуга народа, назвала недавний скандал вокруг ее заявлений "организованным буллингом" и отметила ‒ она не собирается уходить с поста.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они чрезвычайно важны для меня во время организованного буллинга. Много кто понимает, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах", ‒ написала нардеп.

Читайте такжеПочему Третьякову нужно поблагодарить за скандал с детьми "низкого качества"Третьякова утверждает, что любой человек может ошибиться в публичных выступлениях и отметила, что держится психологически только благодаря поддержке родственник, друзей и лично президента Зеленского.

"Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", ‒ написала нардеп.

Напомним, в украинском обществе разразился большой скандал после того, в Сети появилась запись эфира нардепа от Слуги народа Галины Третьяковой. В нем она, в частности, утверждала, что государства "предоставляет средства" в виде соцпомощи семьям, у которых рождаются дети "низкого качества".

Более того, нардеп вспомнила о насильной стерилизации для тех людей, кто "садится на помощь" и в качестве примера привела Великобританию, которая "в этом смысле очень жестока к тем, кто не работает и не защищает их".

Далее ‒ выступила заместитель руководителя фракции СН Евгения Кравчук, которая рассказала что в политсиле Галину Третьякову считают профессионалом и не намерены ни лишать ее поста главы комитета, ни требовать от нее сложения мандата.