Зеленская раскрыла подробности жизни на госдаче в Конча-Заспе

Елена Зеленская / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Жена президента Украины Елена Зеленская поделилась подробностями жизни на государственной даче в Конча-Заспе, переезд на которую вызвал в обществе серьезный резонанс.

В интервью НВ она рассказала, что на переезд их семью уговорила служба охраны главы государства. При этом подчеркнула, что так называемая "дача Ющенко" не является их домом и жить семье Зеленских в ней не очень удобно.

"Это же не дом. С первых дней служба охраны нас уговаривала, заставляла, умоляла переехать в это место, где они смогут выполнять свои функциональные обязанности", – пояснила она.

По словам первой леди, в многоквартирном доме, полностью выполнять свою работу госохранникам мешают соседи и пропускной режим.

Читайте такжеМрамор, бассейн и лифт: опубликованы фото резиденции Зеленского в Конча-Заспе"Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать. Конечно, я мечтаю когда-нибудь иметь свое жилье. Может быть, она осуществится. Пока это все мечты и планы", – поделилась первая леди.

На государственной даче Зеленские сняли люстры, в некоторых комнатах сделали современный ремонт, а в остальные вообще не заходят.

"Это огромный дом, нашей семье не нужен такой большой. Сбили золото, покрасили стены в серый цвет", – добавила Зеленская.