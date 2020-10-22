Зеленский дал большое интервью: где и когда смотреть

Владимир Зеленский / Фото facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью четырем национальным телеканалам.

Тема интервью - "Осень-2020: победы и вызовы". Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

Разговор с главой государства покажут в эфире в четверг, 22 октября.

В ОП также анонсировали выход программ с Зеленским:

Телеканал Украина – в 18:00;

1+1 – в 18:25;

Телеканал ICTV – в 20:20;

Inter TV-Channel – в 23:00.

Владимир Зеленский дал большое интервью четырем телеканалам / Фотот facebook.com/president.gov.ua

Напомним: