Зеленский дал большое интервью: где и когда смотреть

Тема интервью - "Осень-2020: победы и вызовы".
Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью четырем национальным телеканалам.
Тема интервью - "Осень-2020: победы и вызовы". Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.
Разговор с главой государства покажут в эфире в четверг, 22 октября.
В ОП также анонсировали выход программ с Зеленским:
Телеканал Украина – в 18:00;
1+1 – в 18:25;
Телеканал ICTV – в 20:20;
Inter TV-Channel – в 23:00.
Напомним:
- Ранее президент Владимир Зеленский дал интервью ВВС, в котором признал, что не выполнил свое обещание завершить войну на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины.
- Также Зеленский рассказал о взаимоотношениях между гражданами Украины и России.
- Кроме того президент Владимир Зеленский не исключил своего ухода с поста главы государства в том случае, если ему не удастся урегулировать вооруженный конфликт России и Украины.
Автор: Анна Багрий