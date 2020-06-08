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Антипиар первой леди: Зеленский поведал об оскорбительном письме

8 июня 2020, 20:01

Президент всерьез задумался о законе, который будет регулировать институт первой леди.

Зеленский
Зеленский уверен, что общество должно четко знать обязанности первой леди / УНИАН

Президент Владимир Зеленский признался, что за год в политике его отношения с супругой стали еще крепче. В то же время, глава государства пожаловался, что часто люди относятся к первой леди несправедливо, ведут себя неэтично. Именно поэтому Зеленский задумался о создании закона, который будет регулировать институт первой леди.

Об этом глава государства рассказал в комментарии Украинской правде во время визита в Хмельницкую область.

Приводя пример безосновательной критики, Зеленский вспомнил историю с врачом, который повел себя неэтично по отношению к первой леди.

"У нас была так история, о которой мы не хотели говорить. Она (первая леди - ред.) писала письма поддержки всем врачам, которые заболели коронавирусом. И даже тем, которые не лечили больных коронавирусом, а просто в жизни заболели им. Писала письма, но не хотела на этом пиариться", - рассказал президент.

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"Антипиар ей сделал человек, который ответил: что это за письма? Где мои 300 процентов (надбавки - ред.)? "К сожалению, этот врач не мог получить эти 300%, потому что не спасал людей от коронавируса. А эту надбавку могут получать только врачи, боровшиеся с коронавирусом, которые рисковали свои жизнью", - цитирует Зеленского издание.

По мнению главы государства, этот человек повел себя неэтично, обидно, поскольку надбавки и зарплата не зависят от первой леди.

"Что должна была сделать первая леди? Она делает действительно много вещей. Без пиара. Я ей говорю, чтобы она должна обо всем рассказывать (общественности - ред.). Но я не хочу ее менять. Она для меня важнее как супруга, мать моих детей, чем первая леди", - подчеркнул Зеленский.

"После этого случая я понял, что проблема в том, что нет законодательства, которое регулирует институт первой леди. Я в этом уверен. У первой леди ка минимум в будущем должны быть обязанности. Я так считаю", - заявил Зеленский.

По его словам, тогда люди, выбирая президента, должны понимать, что будет делать первая леди.

"Не будут у нее спрашивать (чем она занимается - УП). Я, кстати, хочу сейчас разработать с супругой и ее помощниками законопроект на законодательном уровне закрепить этот вопрос. Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", - считает глава государства.

Напомним, ранее нынешняя первая леди страны Елена Зеленская рассказала о журналистов о том, по каким причинам она больше всего переживает как супруга президента. По ее словам, не всегда есть возможность отпустить ситуацию и не переживать по поводу синяков под глазами либо неудачной прически ‒ особенно во время многочисленных публичных предприятий.

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