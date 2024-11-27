Зеленский назвал вероятные сроки вступления Украины в Евросоюз

Президент напомнил о ключевых вопросах стратегической повестки дня Украина-ЕС.

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Владимир Зеленский назвал сроки вступления Украины в Евросоюз / УНИАН, Офис президента Украины

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Украина вступит в ЕС во время работы ныне действующего руководства ЕК

Президент ждет реализации стратегической повестки дня Украина-ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина вступит в Европейский Союз во время работы ныне действующего руководства Европейской комиссии.

Об этом он написал в соцсети Х, поздравляя президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен с утверждением нового состава комиссии.

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"Желаю новой Европейской комиссии успехов в укреплении объединенной Европы и повышении роли ЕС как мирового лидера", — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что с нетерпением ждет продолжения продуктивного сотрудничества по ключевым вопросам стратегической повестки дня Украина-ЕС.

"Мы уверены, что под руководством этой Европейской комиссии Украина достигнет своей конечной стратегической цели - членства в ЕС", — добавил Зеленский.

/ @ZelenskyyUa

Как известно, Европейский парламент проголосовал за новый состав Европейской комиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляйен. Добавим, что новый состав комиссии вступит в должность уже 1 декабря.

Вступление Украины в Евросоюз - последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Лидеры стран ЕС 14 декабря 2023 года приняли политическое решение о начале переговоров с Киевом относительно евроинтеграции украинского государства.

Как сообщал Главред ранее, Евросоюз одобрит начало переговоров о вступлении Украины, говорилось в одном из документов ЕС. В частности, от Киева требуют провести антикоррупционную реформу и адаптировать национальное законодательство под европейские стандарты.

Ранее сообщалось о том, что вступление Украины в Евросоюз обойдется в 186 млрд евро, написали журналисты The Times. Киев может интегрироваться в ЕС минимум в 2030 году. Не исключено, что понадобится еще больше времени.

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Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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