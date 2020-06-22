Зеленский рассказал, планирует ли добиться доверия у Путина / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ‒ он не намерен пытаться войти в доверие к президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский сейчас занят исключительно интересами Украины и возвращением оккупированных россиянами территорий.

Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на интервью президента Украины.

По словам Зеленского, несмотря на все усилия и попытки урегулирования военного конфликта на Донбассе, Украина все равно нуждается в помощи международных союзников (чтобы твердо держаться на переговорах с Россией в Минске).

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"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину. Может быть (обмен пленными), не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу. И для нас большая победа – это возвращение всех наших оккупированных территорий. Это то, во что я твердо верю, и на это у меня есть время", – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы делегация РФ не вернулась в Большую семерку (G7) ‒ до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.