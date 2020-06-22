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Зеленский рассказал, планирует ли добиться доверия у Путина

Президент Украины дал объемное интервью западным СМИ.

22 июня 2020, 12:00

Зеленский
Зеленский рассказал, планирует ли добиться доверия у Путина / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ‒ он не намерен пытаться войти в доверие к президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский сейчас занят исключительно интересами Украины и возвращением оккупированных россиянами территорий.

Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail со ссылкой на интервью президента Украины.

По словам Зеленского, несмотря на все усилия и попытки урегулирования военного конфликта на Донбассе, Украина все равно нуждается в помощи международных союзников (чтобы твердо держаться на переговорах с Россией в Минске).

Читайте такжеУ Путина рассказали, почему Зеленского не пригласили в Москву на парадПрезидент Украины утверждает - несмотря на практически прекращение переговорного процесса по причине пандемии китайского коронавируса, на Западе все же отмечают небольшие успехи, в том числе и в вопросе обмена пленными.

"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину. Может быть (обмен пленными), не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу. И для нас большая победа – это возвращение всех наших оккупированных территорий. Это то, во что я твердо верю, и на это у меня есть время", – подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы делегация РФ не вернулась в Большую семерку (G7) ‒ до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Владимир Зеленский Владимир Путин
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