Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский обратился к военным в День ВСУ: мороз по коже, когда говорим "Слава Украине"

Виталий Кирсанов
6 декабря 2024, 12:32
107
Президент отметил, что в защиту Украины и 10 лет назад, и 24 февраля 2022 года, стали и те, кто был рожден воином, и те, кто им стал.
Зеленский, День ВСУ
Президент почтил память погибших защитников и защитниц Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Основные тезисы Зеленского:

  • Президент поблагодарил всех защитников Украины
  • Украинцы понимают, что самым надежным гарантом безопасности являются ВСУ

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Мероприятия прошли у стелы Родина-Мать в Киеве, говорится в Facebook главы государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто делает возможное и невозможное, кто бережет свободу украинцев.

видео дня

"В нашей истории есть две даты, стоящие рядом и связанные – это 5 декабря и 6 декабря. Две даты имеющие разный привкус. Вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума. Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, первым, самым надежным гарантом нашей безопасности является ВСУ Украины. Спасибо вам за это, и пусть смелых смерть обходит, пусть все будет 4.5.0. Слава Вооруженным силам Украины, Слава Украине", – заявил президент.

По словам главы государства, в защиту Украины и 10 лет назад, и 24 февраля 2022 года, стали и те, кто был рожден воином, и те, кто им стал.

"Очень разные люди, украинцы и украинки. Разного возраста, разных профессий, из разных регионов. Все, кто жил свою жизнь, но повернул ее на 180°", – отмечает Зеленский.

Эти люди, отмечает президент, не захотели жить под чужим флагом.

"Кто-то сказал: "Я не могу иначе!". Кто-то сказал: "Кто, если не я?" А кто-то ничего не говорил. Просто посмотрел на своих детей, обнял их крепко, поцеловал, вышел из дома и встал на защиту страны. И в тот момент у нас еще не было ни "Хаймарсов", ни "Петриотов", ни F 16. Не было многого, но были вы. Украинские воины. Те, кто выбрал Украину. Выбрали защищать свое родное. Родной город, родное село, родную улицу. Дом свой, семью свою. И вы это делаете тысячу дней. Взяв в руки оружие, судьбу нашей страны. И держите ее крепко и стойко более тысячи дней", – сказал президент.

Зеленский добавил: украинцы видят, как ВСУ героически защищают родное государство и знают своих Героев.

"И мороз по коже, когда говорим "Слава Украине" и отвечаем "Героям Слава". Потому что мы знаем, о ком это, знаем, кто есть наши Герои. Настоящие, храбрые, достойные. Те, о ком наши лучшие слова, те, у кого 6 декабря праздник, потому что это ваш день, день ВСУ, день украинского воина", – заявил он.

Фронтовые сводки - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что в Москве спешат выбить украинские силы из Курской области. Владимир Путин стремится успеть это сделать до того, как Трамп сядет в Белом доме.

Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России. В результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений продвинулись на южную окраину села Дарьино.

Украинские военнослужащие выбили российские подразделения из села Новый Комар на Времовском фронте. Село расположено в Великоновоселковской громаде Волновахского района. Населенный пункт в Донецкой области снова контролируют Силы обороны.

Читайте также:

День Вооруженных Сил Украины

Сегодня, 6 декабря, третий год подряд в условиях противодействия российской агрессии украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. Именно шестого декабря 1991 года был принят Закон "О Вооруженных Силах Украины". За два года Верховная Рада своим постановлением установила день ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Владимир Зеленский День Вооруженных Сил Украины бойцы ВСУ
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Раде приняли присягу двое новых нардепов: что о них известно

В Раде приняли присягу двое новых нардепов: что о них известно

13:27Украина
Мокрый снег накроет Украину: в каких областях будут сильные осадки

Мокрый снег накроет Украину: в каких областях будут сильные осадки

12:42Синоптик
Зеленский обратился к военным в День ВСУ: мороз по коже, когда говорим "Слава Украине"

Зеленский обратился к военным в День ВСУ: мороз по коже, когда говорим "Слава Украине"

12:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

Как не угробить газовый котел: почему он тухнет и хитрый способ решения проблем

Как не угробить газовый котел: почему он тухнет и хитрый способ решения проблем

Так Лаврова еще не унижали: на ОБСЕ произошел скандал

Так Лаврова еще не унижали: на ОБСЕ произошел скандал

"А вот это уже серьезно": почему двум десяткам аэродромов РФ стоит приготовиться

"А вот это уже серьезно": почему двум десяткам аэродромов РФ стоит приготовиться

Принц Гарри впервые высказался про развод с Меган Маркл: "Мне искренне жаль"

Принц Гарри впервые высказался про развод с Меган Маркл: "Мне искренне жаль"

Последние новости

13:40

Какой режим духовки выбрать для выпекания различных блюд: ответ эксперта

13:27

В Раде приняли присягу двое новых нардепов: что о них известно

13:27

Капля креатива и море красоты: как создать рождественский венок из обычной вешалки

12:46

"Рекорд за рекордом": ВСУ наносят успешные контрудары по врагу - Гетьман

12:42

Мокрый снег накроет Украину: в каких областях будут сильные осадки

Начнут мириться с Ким Чен Ыном и отдаляться от США: Виталий Кулик - о последствиях кризиса в Южной КорееНачнут мириться с Ким Чен Ыном и отдаляться от США: Виталий Кулик - о последствиях кризиса в Южной Корее
12:32

Зеленский обратился к военным в День ВСУ: мороз по коже, когда говорим "Слава Украине"

12:31

Блинкен и Лавров публично поспорили из-за Украины: в чем причина перепалки

12:28

Большинство использует сушилку для белья неправильно, в чем секрет

12:23

Дешевле, чем в прошлом году: в Украине быстро "падает" цена на популярный овощ

Реклама
12:02

"Это большое дело": ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине - Forbes

11:45

Три украинских фильма попали в лонглист премии "Оскар-2025": что это за ленты

11:39

"Все ее обожали": Дэвид Бэкхем поделился трагической потерей

11:38

Почему на Новый год едят "Оливье": какая история салата и почему в СССР он очень изменилсяВидео

11:30

Как сделать домашние чистящие средства: рецепты и советы

11:28

Удар по логистике РФ: партизаны устроили мощную диверсию в МосквеВидео

11:13

Будет радовать цветом очень долго: когда и как нужно пересаживать орхидею

11:06

Есть традиция сажать своих президентов: какая судьба светит лидеру Южной КореиВидео

11:03

Сломан череп: российскому актеру поставили диагноз

10:39

Мужчинам до 24 лет могут упростить выезд за границу - детали

10:31

Небанальные новогодние фильмы: оригинальная подборка на праздники

Реклама
10:24

Украинская актриса рассказала, что готовится пойти на фронт

09:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 декабря (обновляется)

09:44

Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

09:42

США готовятся предоставить Украине "лавину" военной помощи: в The Guardian рассказали детали

09:36

Лавров выдвинул требования Украине для начала мирных переговоров

09:24

Карта Deep State онлайн за 6 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:23

Гороскоп на завтра 7 декабря: Скорпионам - безграничная удача, Раки сорвут куш

09:11

Как спустить воздух из батареи правильно: простая инструкция

08:43

В оккупированной Керчи прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

08:42

Шляпка в виде экскремента: Собчак высмеяли за нелепый головной убор

08:26

Один квадратный километр захваченной территории Украины "стоит" Кремлю 53 солдата - ISW

08:10

Приоритеты во время войнымнение

07:36

Силы ПВО сбили 32 дрона из 53-х: РФ атаковала Киев и еще пять областей

07:15

Чем отличаются две девушки: загадку нужно разгадать всего за 19 секунд

06:58

РФ оккупировала еще четыре населенных пункта на Донбасе – DeepState

06:10

Слишком много планов мира для Украины, но США все не подходитмнение

05:50

Буря затягивается: когда Украину "затрусит" из-за мощной магнитной бури

05:26

Особый сигнал: что значит, если человек чувствует дежавю - объяснениеВидео

04:39

Графики отключений постепенно сокращаются, но есть новый риск - Колесник

04:30

"Расползутся по дому": каких нежелательных гостей можно принести вместе с елкой

Реклама
04:00

Большинство даже не догадывается: что означают непонятные символы на духовке

03:30

Стиралка не потребуется: как удалить пятна с подушек за 30 минут

03:01

В чем встречать Новый год 2025: астролог назвала лучшие цвета для Зодиаков

02:20

Как правильно говорить - "покращити" или "поліпшити": какую ошибку не стоит допускатьВидео

01:41

Украинский город под угрозой оккупации: в ВСУ очертили опасную ситуацию

01:30

С музыкой в сердце: топ-10 лучших украинских артистов и песен 2024 - список

00:50

Ермак встретился с представителями Трампа в США: СМИ раскрыли подробности разговора

00:09

Сколько осталось денег для военной помощи Украине: в Пентагоне назвали сумму

05 декабря, четверг
23:59

"Я сожалею": Блинкен жестко ответил Лаврову по поводу Украины

23:38

Елена Мозговая с экстравагантной прической похвасталась осуществлением мечты

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять