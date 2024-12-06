Зеленский обратился к военным в День ВСУ: мороз по коже, когда говорим "Слава Украине"

Президент отметил, что в защиту Украины и 10 лет назад, и 24 февраля 2022 года, стали и те, кто был рожден воином, и те, кто им стал.

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Президент почтил память погибших защитников и защитниц Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Основные тезисы Зеленского:

Президент поблагодарил всех защитников Украины

Украинцы понимают, что самым надежным гарантом безопасности являются ВСУ

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Мероприятия прошли у стелы Родина-Мать в Киеве, говорится в Facebook главы государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто делает возможное и невозможное, кто бережет свободу украинцев.

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"В нашей истории есть две даты, стоящие рядом и связанные – это 5 декабря и 6 декабря. Две даты имеющие разный привкус. Вчера было 30 лет со дня подписания Будапештского меморандума. Сегодня мы точно понимаем, что настоящим, первым, самым надежным гарантом нашей безопасности является ВСУ Украины. Спасибо вам за это, и пусть смелых смерть обходит, пусть все будет 4.5.0. Слава Вооруженным силам Украины, Слава Украине", – заявил президент.

По словам главы государства, в защиту Украины и 10 лет назад, и 24 февраля 2022 года, стали и те, кто был рожден воином, и те, кто им стал.

"Очень разные люди, украинцы и украинки. Разного возраста, разных профессий, из разных регионов. Все, кто жил свою жизнь, но повернул ее на 180°", – отмечает Зеленский.

Эти люди, отмечает президент, не захотели жить под чужим флагом.

"Кто-то сказал: "Я не могу иначе!". Кто-то сказал: "Кто, если не я?" А кто-то ничего не говорил. Просто посмотрел на своих детей, обнял их крепко, поцеловал, вышел из дома и встал на защиту страны. И в тот момент у нас еще не было ни "Хаймарсов", ни "Петриотов", ни F 16. Не было многого, но были вы. Украинские воины. Те, кто выбрал Украину. Выбрали защищать свое родное. Родной город, родное село, родную улицу. Дом свой, семью свою. И вы это делаете тысячу дней. Взяв в руки оружие, судьбу нашей страны. И держите ее крепко и стойко более тысячи дней", – сказал президент.

Зеленский добавил: украинцы видят, как ВСУ героически защищают родное государство и знают своих Героев.

"И мороз по коже, когда говорим "Слава Украине" и отвечаем "Героям Слава". Потому что мы знаем, о ком это, знаем, кто есть наши Герои. Настоящие, храбрые, достойные. Те, о ком наши лучшие слова, те, у кого 6 декабря праздник, потому что это ваш день, день ВСУ, день украинского воина", – заявил он.

Фронтовые сводки - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что в Москве спешат выбить украинские силы из Курской области. Владимир Путин стремится успеть это сделать до того, как Трамп сядет в Белом доме.

Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России. В результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений продвинулись на южную окраину села Дарьино.

Украинские военнослужащие выбили российские подразделения из села Новый Комар на Времовском фронте. Село расположено в Великоновоселковской громаде Волновахского района. Населенный пункт в Донецкой области снова контролируют Силы обороны.

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День Вооруженных Сил Украины Сегодня, 6 декабря, третий год подряд в условиях противодействия российской агрессии украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. Именно шестого декабря 1991 года был принят Закон "О Вооруженных Силах Украины". За два года Верховная Рада своим постановлением установила день ВСУ.

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