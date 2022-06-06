Зеленский ответил Путину: противокорабельное оружие разблокирует украинские порты

Владимир Зеленский ответил на предложение Владимира Путина / Офіс президента, Reuters

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос блокирования российскими оккупантами украинских портов и экспорта отечественного зерна морским путем.

По его словам, приемлемыми гарантиями для разминирования портов является оружие, которое Украина сможет разместить в регионе. Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает Суспільне.

По словам Зеленского, Турция может стать посредником в деблокаде портов по вывозу зерна.

"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал президент.

При этом, в ответ на вопросы, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, он заявил: "Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут лучшие гарантии".

Зеленский добавил, что принять участие в деблокаде смогут страны, которым Украина доверяет и готовы рисковать.

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Предложение Путина о "зерновом коридоре"

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал вопрос вывоза украинского зерна на мировые рынки. При этом он предложил вывозить зерно через порты, которые находятся под контролем Украины на Черноморском побережье.

"Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды", - подчеркнул он.

Блокирование Черного моря

С начала агрессии РФ против Украины российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, ежедневно Украина теряет 170 млн долларов из-за заблокированных портов, а ее экспортные возможности упали более чем на половину.

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