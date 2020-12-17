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Зеленский поведал, когда украинцам ожидать вакцину от COVID-19

17 декабря 2020, 19:09
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Вопрос обеспечения Украины лицензированной вакциной от COVID-19 является крайне важным.

Зеленский
Зеленский рассказал, когда Украина получит вакцины / president.gov.ua

Украина рассчитывает получить первые вакцины от коронавируса в январе 2021 года.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский и отметил, что наша страна пока не входит в список приоритетных государств.

"Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года – в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине. К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале. Но мы над этим очень сильно работаем", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос обеспечения Украины лицензированной вакциной от COVID-19 является крайне важным.

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"Над этой задачей работают руководство государств, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Информация о странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация, и где может остаться избыток вакцин у нас есть", – заверил Зеленский.

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Владимир Зеленский Вакцина коронавирус новости Украины
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