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Зеленский пояснил решение закрыть Умань для хасидов

25 августа 2020, 19:29

Инициативу проявил израильский лидер Биньямин Нетаньяху.

Паломники-хасиды в Умани
Паломники-хасиды в этом году не смогут посетить Умань / УНИАН

В 2020 году Украина выступила против приезда хасидов в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана, поскольку такую просьбу озвучил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как информирует пресс-служба главы государства, такое заявление сделал президент Владимир Зеленский на встрече с раввинами Украины.

По словам главы государства, в празднование Рош ха-Шана внесла коррективы пандемия коронавируса, и сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине и Израиле вызывает опасения.

"Массовое празднование Рош ха-Шана приведет к колоссальному коллапсу. Это будет коллапс в Украине, потом это будет коллапс в других странах", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский лидер напомнил, что в Украину ежегодно только из Израиля приезжают на Рош ха-Шана около 8 тысяч хасидов.

Читайте такжеПосещение хасидами Умани: Аваков озвучил решение Кабмина"Поэтому они обращались к нам, чтобы мы закрыли Умань. Этот праздник очень важен. Уверен, что каждый год мы будем только усиливать наши отношения ... Но у нас сложная ситуация", - добавил Зеленский.

Украинский лидер обратиться к еврейской общине с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в 2020 году по причине пандемии коронавируса.

Напомним, Кабмин поддержал инициативу МВД Украины о запрете посещения Умани хасидами во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана - ред.) в 2020 году.

Как ранее сообщалось, мэр Умани Александр Цебрий ночь на 18 августа провел в спальном мешке под Офисом президента, протестуя против приезда в период карантина хасидов на праздник Рош Ха-Шана.

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