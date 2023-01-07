Зеленский провел важное заседание СНБО: что известно

7 января под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил сам президент в вечернем видеообращении.
"Состоялось очередное заседание СНБО. Во-первых, мы утвердили общий план работы СНБО в этом году", - сказал президент.
Президент отметил, что работа будет мощнее, чем в 2022 году.
"Это будет не менее мощно, чем в прошлые годы. Главный приоритет - это обеспечение нашей независимости, укрепление нашей способности обороняться всеми шагами, которые необходимы, всеми способами, которые сработают", - рассказал Зеленский.
Глобальное заседание СНБО
Напомним, 2 января президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.
Заседание проходило с членами СНБО и представителями Кабмина, Верховной Рады и Офиса президента по поводу глобальных тенденций для Украины в этом году и на перспективу.
Зеленский также заявил, что поручил наработать проекты решений СНБО, чтобы внутренняя трансформация государства продолжалась, и чтобы при любых внешних условиях удавалось обеспечивать Украине безопасность и лидерство.
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