Срочное заседание СНБО: Зеленский озвучил важное решение

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Офисе президента отметили, что члены СНБО обсудили очередные попытки аннексии территории Украины и эскалацию вооруженной агрессии со стороны России.

Участники заседания заслушали доклады и. о. главы СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

СНБО рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

Главы Донецкой, Луганской, Херсонской ОВА и представитель президента в Крыму рассказали о так называемом "волеизъявлении" на оккупированных территориях. На фейковых референдумах происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

На заседании выступили:

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина,

заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Участники СНБО приняли меры по расширению международной коалиции, увеличению военной помощи, усилению санкций против РФ, стратегии ядерного сдерживания.

Позже президент Украины сообщил, что приняли три решения.

"Первое - только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей нашей территории возвращает мир. Мы пройдем этим путем", - говорит Зеленский.

По словам президента, Украина была и остается лидером в переговорных усилиях.

"Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России. И третье – мы должны зафиксировать юридически все то, чего мы уже достигли фактически. Именно в Украине решается судьба демократии в противостоянии с тиранией", - сообщил он.

Аннексия РФ территорий Украины

Сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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