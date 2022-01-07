Зеленский прямо с горы в Карпатах поздравил украинцев с Рождеством

Владимир Зеленский отправился на отдых в Буковель и снял видео своего спуска с горы. Параллельно президент поздравил украинцев с Рождеством.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством 2022.
7 января глава государства опубликовал короткое видео - на кадрах видно, как он съезжает по склону в Карпатах.
"Наша Украина, наши горы, вижу наши Карпаты! Наши люди. Всем - мира, всем - добра, всех с Рождеством", - сказал Зеленский.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отправился на отдых в Буковель. Из столицы в Карпаты глава государства добирался полным кортежем.
По данным СМИ, президент остановился в отеле Radisson Blu Resort Bukovel.
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Автор: Анна Багрий