УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский рассказал, когда стоит ждать встречи с Путиным в Нормандском формате

25 августа 2020, 12:59

Свои ожидания президент Украины озвучил во время встречи с руководителем МИД Германии Хайко Маасом.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что встреча в Нормандском формате с участием президента РФ Владимира Путина состоится до конца сентября 2020 года

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

У президента Зеленского отметили, что глава страны во время встречи министра иностранных дел Германии Хайко Маасом обратил внимание на прогресс, который приближает проведение очередной встречи Нормандской четверки на уровне руководителей государств.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - заявил Зеленский.

Со своей стороны, Хайко Маас выразил надежду ‒ запланированная на сентябрь 2020 года встреча министров иностранных дел стран-участниц Нормандского формата "предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита-2019.

Читайте такжеКакие результаты принесет очередная встреча в нормандском формате – прогноз эксперта

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил - встреча руководителей МИД Германии, Франции, Украины и России по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе состоится лишь в том случае, если стороны реализуют ряд решений, принятых по итогам переговоров лидеров стран Нормандского формата на саммите в Париже, который состоялся 8 декабря прошлого года.

Владимир Зеленский новости Украины Хайко Маас нормандский формат
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский рассказал, когда стоит ждать встречи с Путиным в Нормандском формате». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:12
СМИ узнали, в каком состоянии больная коронавирусом Тимошенко
12:59
Зеленский рассказал, когда стоит ждать встречи с Путиным в Нормандском формате
12:57
Как извиниться: психологи дали 7 советов Видео
12:55
В Кремле прокомментировали немецкий диагноз Навального Видео
12:28
Манипуляция данными о коронавирусе: Ляшко поставил точку Видео
12:25
Ангел Victoria's Secret полностью обнажилась на интимном фото
12:22
"Распродажа" за 39 млрд гривен: стали известны условия получения кредита от Евросоюза
12:14
Создатель вещества Новичок рассказал, как именно могли отравить Навального
12:05
Минимальную зарплату в Украине подняли до 5 тысяч гривен Видео
12:05
Леся Никитюк довела мужчину до обморока
11:50
Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек Видео
11:40
Олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом Видео
11:19
Тихановская назвала свою самую главную задачу в Беларуси
11:15
Берлинале уменьшил список номинаций из-за гендерной политики
11:15
Минздрав изменил правила организации обучения в школах - Степанов Видео
11:11
Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест Фото
10:59
Отравление Навального: последствия длятся годами Видео
10:46
Кремль может физически ликвидировать Лукашенко - эксперт Видео
10:42
Кучма рассказал, как удалось избежать войны с Россией в 2003-м
10:31
Адвоката Ефремова хотят привлечь к уголовной ответственности
10:09
Чтобы снести режимы Лукашенко и Путина, придется утопить их в крови мнение
09:56
"Уловка для лохов": продюсер Бумбокс объяснил суть скандала с нарушением авторских прав Видео
09:55
"Слишком торопятся с выводами": в Москве не поверили в отравление Навального Видео
09:47
Коронавирус у детей: какие симптомы и что нужно папам с мамами
09:44
Как похудеть: назван самый эффективный способ за все время Видео
09:32
"Ешьте, плачьте, хоть повылазьте": Кравчук назвал условия подачи воды в Крым Видео
09:11
"Она - не противник": Кравчук рассказал, что думает о пропагандистке Скабеевой Видео
08:45
Какие последствия грозят Путину после отравления Навального мнение
08:38
Отравление Навального: брат политика обвинил главврача омской больницы в тотальной лжи Видео
08:29
В США сделали неожиданное заявление о вакцине против COVID-19 Видео
07:55
В Индии рухнула пятиэтажка, под завалами - до 70 людей
07:35
Кравчук назвал истинные цели России
06:57
Ученые подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19
06:53
Протесты в Беларуси: пять важных аспектов для украинцев мнение
06:24
Чем больше Лукашенко держится за власть, тем лучше для Украины - эксперт Видео
06:12
Правильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздники
05:52
Астролог рассказал, у каких знаков непомерные аппетиты, а каким для счастья нужно немного
05:23
Медики выяснили, как связаны лекарства от давления и коронавирус
05:07
Легкие прически на 1 сентября: самые модные прически в школу - фото Фото
04:44
Зеленский сделал Михалка и DZIDZIO заслуженными артистами Видео
04:12
Ревизор нашел хостел с камерами наблюдения в Харькове Видео
03:41
"Ж*да ждет гилляка": на Тернопольщине депутат от Ляшко антисемитски спародировал Черемшину Видео
03:12
Пить до дна: ученые нашли новое полезное свойство красного вина
02:52
Шмыгаль рассказал, ждать ли украинцам доллар по 29
02:35
В ЕС рассказали, есть ли планы превратить Беларусь во вторую Украину
02:06
Укололся и забылся: в Киеве таксист вколол вещество и поехал на вызов
01:54
"Путь в никуда": в МИД Украины призвали Беларусь не отвергать ценные советы Видео
01:25
В МВФ рассказали, будут ли продолжать сотрудничество с Украиной
00:58
Кравчук рассказал о том, может ли Украина потерять независимость
00:27
Эксперт назвал организаторов протестов в Беларуси Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять