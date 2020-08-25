Зеленский рассказал, когда стоит ждать встречи с Путиным в Нормандском формате

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что встреча в Нормандском формате с участием президента РФ Владимира Путина состоится до конца сентября 2020 года

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

У президента Зеленского отметили, что глава страны во время встречи министра иностранных дел Германии Хайко Маасом обратил внимание на прогресс, который приближает проведение очередной встречи Нормандской четверки на уровне руководителей государств.

"Украина поддерживает немецкую позицию, что саммит лидеров должен состояться в конце сентября", - заявил Зеленский.

Со своей стороны, Хайко Маас выразил надежду ‒ запланированная на сентябрь 2020 года встреча министров иностранных дел стран-участниц Нормандского формата "предоставит дополнительный импульс выполнению решений Парижского саммита-2019.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил - встреча руководителей МИД Германии, Франции, Украины и России по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе состоится лишь в том случае, если стороны реализуют ряд решений, принятых по итогам переговоров лидеров стран Нормандского формата на саммите в Париже, который состоялся 8 декабря прошлого года.