Зеленский рассказал, пошел ли бы он на фронт, если бы не был президентом

Владимир Зеленский заверил, что точно никуда бы не уехал и работал бы ради победы Украины.

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Владимир Зеленский в Донецкой области 20 декабря 2022 / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы не был главой государства, то тоже не выехал бы из страны в начале полномасштабной агрессии РФ и остался бы защищать государство.

В интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам Зеленский заверил, что точно никуда бы не уехал. Президент подтвердил, что работал бы ради победы.

"Я бы точно был в Украине и точно боролся бы", – ответил президент.

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На уточнение, пошел ли бы он на фронт, Зеленский сказал: "Я думаю, да".

Зеленский пережил более десяти попыток покушения

Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения. Часть покушений помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США, пишет Independent.

Ранее советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский заявлял, что боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

В феврале 2022 года издание The Times писало, что президент РФ Владимир Путин и кремлевская верхушка подослали в Киев более 400 наемников частной военной компании "Вагнер", которым была поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и подготовить почву для захвата власти российскими агрессорами.

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