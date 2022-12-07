Зеленский срочно созвал заседание Ставки: главные вопросы

На заседании обсуждалась ситуация на передовой и восстановление энергосистемы Украины.

Зеленский провел заседание Ставки / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 декабря, провел срочное заседание Ставки верховного Главнокомандующего.

Как сообщает Офис президента, на нем обсуждалась ситуация на передовой и восстановление энергосистемы Украины.

"Главнокомандующий ВСУ и командующие войск оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на передовой и обеспечение подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время заседания были рассмотрены следующие шаги по уменьшению боевых возможностей войск противника.

Кроме того, участники Ставки заслушали информацию о ходе восстановления энергетической системы Украины.

Чем занимается Ставка верховного Главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В Ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Отключение света в Украине

Недавно генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал сроки отключений электроэнергии в Украине в связи с ракетными ударами РФ по гражданской инфраструктуре. По его словам, Украина сможет отказаться от отключений по графикам не раньше конца марта.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов.

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