Зеленский удивил всех своим поступком на пресс-конференции в Британии

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил свой второй за время полномасштабной войны визит за границу.
Он прибыл в Великобританию, чтобы заручиться усиленной поддержкой Соединенного Королевства.
Зеленский выступил перед парламентом страны, а также встретился с премьер-министром страны и королем Чарльзом ІІІ. После этого он вместе Риши Сунаком дал пресс-конференцию, на которой присутствовали и украинские журналисты
Во время пресс-конференции произошел трогательный момент.
Журналистка BBC Ukraine хотела задать вопрос премьер-министру Великобритании. Однако перед этим она поблагодарила Владимира Зеленского за визит и отметила, что хотела бы его обнять, хотя, по ее мнению, это невозможно.
На это президент в очередной раз показал, что, в отличие от агрессора Владимира Путина, не боится других людей и не отстраняется от них километровыми столами.
Он с улыбкой ответил: "Почему бы и нет?" подошел и крепко обнял журналистку, которая была рада такому поступку.
Визит Зеленского в Британию
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправился на Даунинг-стрит, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего выступил перед парламентом.
Король Чарльз провел аудиенцию с Владимиром Зеленским.
Позже глава государства поехал на юго-запад, где встретился с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.
Отмечается, что 8 февраля Зеленский отправится в Париж на встречу с Макроном и Шольцем.
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