Зеленский удивил всех своим поступком на пресс-конференции в Британии

Президент в очередной раз показал, что, в отличие от агрессора Владимира Путина, не боится других людей и не отстраняется от них

Владимир Зеленский / скриншот

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский совершил свой второй за время полномасштабной войны визит за границу.

Он прибыл в Великобританию, чтобы заручиться усиленной поддержкой Соединенного Королевства.

Зеленский выступил перед парламентом страны, а также встретился с премьер-министром страны и королем Чарльзом ІІІ. После этого он вместе Риши Сунаком дал пресс-конференцию, на которой присутствовали и украинские журналисты

Во время пресс-конференции произошел трогательный момент.

Журналистка BBC Ukraine хотела задать вопрос премьер-министру Великобритании. Однако перед этим она поблагодарила Владимира Зеленского за визит и отметила, что хотела бы его обнять, хотя, по ее мнению, это невозможно.

На это президент в очередной раз показал, что, в отличие от агрессора Владимира Путина, не боится других людей и не отстраняется от них километровыми столами.

Он с улыбкой ответил: "Почему бы и нет?" подошел и крепко обнял журналистку, которая была рада такому поступку.

Визит Зеленского в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправился на Даунинг-стрит, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего выступил перед парламентом.

Король Чарльз провел аудиенцию с Владимиром Зеленским.

Позже глава государства поехал на юго-запад, где встретился с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.

Отмечается, что 8 февраля Зеленский отправится в Париж на встречу с Макроном и Шольцем.

Не пропустите важные новости! Читайте в Телеграм и Viber!

Читайте также: