Зеленский впервые с начала большой войны поедет в Венгрию: названа цель визита

Президент Украины прибудет в Будапешт по приглашению премьера Венгрии Виктора Орбана и главы Евросовета Шарля Мишеля.

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Президент неожиданно отправится в Венгрию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Владимир Зеленский прибудет 7 ноября в Будапешт

Там президент примет участие в пятом саммите Европейского политического сообщества

Приглашение Зеленский получил от Виктора Орбана и Шарля Мишеля

В четверг, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Будапешт. В Венгрии он примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

"Завтра я буду в Будапеште - на саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля", - рассказал Зеленский. видео дня

Президент напомнил, что это уже пятый саммит, который проходит в этом формате. По его словам, предыдущие проходили в Чехии, Молдове, Испании и Великобритании.

"Теперь - Венгрия. Я благодарю за приглашение. И мы будем обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров. Будет ряд встреч, ряд договоренностей с европейскими лидерами", - подчеркнул Зеленский.

Что такое Европейское политическое сообщество? Европейское политическое сообщество объединяет 27 членов ЕС и 20 партнеров, в том числе и Украину. Оно служит платформой для политических и стратегических дискуссий относительно будущего Европы.

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Отметим, что для Зеленского это будет первая поездка в Венгрию после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Отношения между двумя странами были напряженными из-за блокирования Венгрией санкций ЕС и ограничения военной помощи Украине.

Напомним, недавно президент Украины сообщил, что между Украиной и Венгрией готовится двусторонний документ, целью которого является решение вопросов и проблем, возникающих между двумя странами.

В Венгрии заявили, что не поддерживают упоминание о вступлении Украины в НАТО во всеобъемлющем соглашении о сотрудничестве с Киевом. Представитель МИД Венгрии Мате Пачолай в очередной раз сказал, что вступление Украины в Альянс якобы может привести к "третьей мировой войне".

Как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах в США Европейскому союзу следует разработать новую стратегию в отношении Украины. Орбана также традиционно беспокоит судьба 50-миллиардного кредита для Украины, который одобрили ранее страны G-7.

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