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Жданов рассказал, чего не хватает ВСУ для контрнаступления

18 августа 2022, 20:39

Эксперт отметил, что Украина уже получает необходимое вооружение.

Олег Жданов
Олег Жданов / скриншот

ВСУ нуждается в увеличении поставок вооружения, чтобы начинать эффективное контрнаступление на всех направлениях.

В эфире программы "Гроші" военный эксперт Олег Жданов отметил, что армии пока не хватает номенклатуры необходимого вооружения, в частности минометной артиллерии, которая является одним из наиболее эффективных средств противодействия вражеской пехоте и обороны украинской пехоты.

"Эта часть артиллерии просто выпала. На Западе есть хорошие образцы самоходной минометной артиллерии и даже автоматических и полуавтоматических минометов на самоходной бронированной базе. Вот, она как-то выбыла", - отметил Жданов.

Кроме того, Украине остро необходима боевая авиация, поскольку советских самолетов недостаточно для противодействия вражеским силам. Также необходимы более модернизированные танки за те, которые есть на вооружении ВСУ и те, которые партнеры передают Украине.

"Не хватает количества (вооружения - ред.)... Чем больше идет война, тем больше усиливается осознание опасности этой войны для западных стран. Розовая краска с их очков начинает смываться. Когда опасность усиливается, возникает вопрос: "Почему мы отдаем свое вооружение? Мы же слабеем" - пояснил Жданов.

Напомним, ранее резидент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что армии Украины нужно больше оружия для борьбы с войсками России. По словам гаранта, когда на Западе говорят о желании победы Киева над Москвой, им следует понимать – если не оказать должной военной помощи, война может и дальше пойти в Европу. Украина защищает, в том числе, и европейские государства.

Бывший глава МИД Павел Климкин полагает, что продолжительность войны зависит от решения Путина и его готовности истощать экономику РФ. По мнению дипломата, уход Путина вряд ли изменит обстановку, поскольку действующие политические элиты в Москве считают Украину враждебным государством.

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