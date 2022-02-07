"Ждем Недобацьку с его братом Путиным": Ярош распек на все корки Лукашенко за его слова об Украине

Дмитрий Ярош и Александр Лукашенко / коллаж УНИАН / ua.depositphotos.com

Бывший лидер националистически настроенной организации "Правый сектор", экс-нардеп, а ныне ‒ советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош ответил в Facebook на интервью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, в котором тот грозил Украине ракетным ударом за "пересечение красных линий" и утверждал, что "Украина проиграет войну за три дня".

"Друзья, вы слышали, что несет этот Лукашенко? Он действительно дебил, представивший себя полководцем! Побегало чудо испуганное с АКС-74У, загнало мирных белорусских безоружных протестантов в концлагеря. А теперь верещит, что уничтожит Украину за 3 дня. Ну-ну. Ждем Недобацьку вместе с его старшим братом Путиным. Покажем им украинское гостеприимство. Добро пожаловать в ад" — написал Ярош.

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Напомним, ранее бывший лидер Правого сектора и экс-нардеп Дмитрий Ярош 2 ноября сообщил о своем назначении советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Позже Ярош уточнил, что приказ о его назначении появился еще 20 октября. По словам военного, он намерен работать над вопросами подключения добровольцев к деятельности ВСУ и работе с молодежью. Ярош предупредил об опасности военного нападения России и отметил, что добровольцы могут быть задействованы в разных вооруженных формированиях.