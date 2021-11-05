Ярош рассказал, хочет ли полноценно вернуться в политику

Дмитрий Ярош / УНИАН

Экс-нардеп Дмитрий Ярош, новоназначенный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, не исключает возможности своего полноценного возвращения в политику, однако партии, которая соответствует его критериям, пока нет. Об этом он высказался в эфире Радио НВ.

"Я рассчитывал после войны заниматься такими вещами, потому что сложно раздваиваться, но война, видите ли, не завершается. При этом полагаю, что сейчас очень нужна объединенная государственная оппозиция, которая будет шире националистической, но и националисты там должны участвовать; нужна хорошая, профессиональная и патриотическая команда во главе государства. Если бы такая команда была сформирована, я бы с удовольствием в ней участвовал", — сказал Ярош.

Читайте такжеЯрош откровенно высказался о своем назначении советником главкома ВСУ

Напомним, ранее бывший лидер Правого сектора и экс-нардеп Дмитрий Ярош 2 ноября сообщил о своем назначении советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Позже Ярош уточнил, что приказ о его назначении появился еще 20 октября. По словам военного, он намерен работать над вопросами подключения добровольцев к деятельности ВСУ и работе с молодежью. Ярош предупредил об опасности военного нападения России и отметил, что добровольцы могут быть задействованы в разных вооруженных формированиях.