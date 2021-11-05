Авторитет Зеленского в ВСУ и проблемы армии: Ярош призвал президента к решительным действиям

Если ВСУ будут у Зеленского в приоритете, то у него появится авторитет в армии - Ярош / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский не пользуется большим авторитетом в армии, поскольку на данный момент решение проблем вооруженных сил не является приоритетом для главы государства. Предпринимаются определенные меры, однако этого не достаточно, учитывая концентрацию власти в руках гаранта. Об этом заявил советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош.

В эфире Радио НВ он сказал о том, что у Зеленского нет большого авторитета в ВСУ, так как материальные проблемы армии не решаются. Однако некоторые меры все же предпринимаются.Читайте такжеКозырь для России: почему Ярош добавит проблем Зеленскому

"Честно говоря, я не могу сказать о большом авторитете верховного главнокомандующего (среди военных), но при этом всем какие-то шаги делаются. Когда вопросы материального обеспечения армии пока, к сожалению, не решаются в достаточном объеме; когда нет стимуляции зарплатами, социальными выплатами; если уже несколько лет не повышается денежное обеспечение, то от этого авторитет расти не будет", - сказал Ярош.

При этом он добавил, что в нынешней ситуации, когда у Зеленского вся полнота власти в стране, вопросы армии должны решаться. И если ВСУ будут в приоритете у президента, тогда у него появится авторитет в вооруженных силах. Для этого главе государства нужно больше работать.

"Надо гораздо активнее работать человеку, который имеет практически всю власть в этом государстве: находится на должности верховного главнокомандующего, президента, контролирует большинство в Верховной Раде, правительство. Армия не должна быть не в приоритете. Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в армии", - подчеркнул Дмитрий Ярош.

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Назначение Яроша советником главнокомандующего ВСУ

Командующий Украинской добровольческой армией, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош 2 ноября сообщил о своем назначении советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Позже Ярош уточнил, что приказ о его назначении появился еще 20 октября. По словам военного, он намерен работать над вопросами подключения добровольцев к деятельности ВСУ и работе с молодежью. Ярош предупредил об опасности военного нападения России и отметил, что добровольцы могут быть задействованы в разных вооруженных формированиях.