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"Ждет тяжелая зима": к чему готовиться Украине после выборов в США - Жорин

Мария Николишин
6 ноября 2024, 22:35
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Украина не может все время зависеть от позиции властей других государств.
'Ждет тяжелая зима': к чему готовиться Украине после выборов в США - Жорин
Как победа Трампа повлияет на Украину / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления:

  • Украина должна рассчитывать на собственные силы
  • Страна входит в тяжелую со всех сторон зиму

Результаты выборов президента в США свидетельствуют, что Украина должна научиться рассчитывать на собственные силы. В частности, во время подготовки к тяжелой зиме. Об этом написал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

По его словам, Украина не может все время зависеть от позиции власти других государств.

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"Долгие годы все события - в том числе геополитические - пытаются нам показать, что нужно научиться наконец рассчитывать на собственные силы. История с выборами в Штатах такая же. Мы не можем вечно зависеть от позиции власти других государств, полагаться на них в решении вопросов судьбы страны. Это осознание должно прийти ко всей украинской нации, к каждому украинцу", - сказал Жорин.

Он также отметил, что Украину ждет "со всех сторон тяжелая зима".

"С практической точки зрения, мы входим в тяжелую со всех сторон зиму, с тяжелой борьбой. Но преодоление всех препятствий в первую очередь зависит от нас", - подчеркнул военный.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, демократка Камала Харрис провела телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США. Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти и поздравила его с победой.

Также известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп, который всегда ценил лояльность и лесть, тщательно следит за тем, кто из мировых лидеров пытается установить контакт с ним.

Кроме того, США могут сократить помощь Украине после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента. Отмечается, что резкое сокращение поддержки может иметь решающее негативное влияние на войну с РФ.

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война в Украине Выборы в США война России и Украины Максим Жорин
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